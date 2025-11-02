Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda kulübün borcu açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kurulda Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı mali durumu kamuoyuyla paylaşıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BORÇ 17 MİLYAR TL!

Kulübün güncel borcu 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.

Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

"Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz."

"Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

