Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz

Beşiktaş'ın olağan ve idari ve mali genel kurulu gerçekleşiyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı flaş açıklamalarda bulundu.

''KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ''

Bir önceki yönetime eleştiriler yapan Serdal Adalı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu.

Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz. O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!" dedi.

Serdal Adalı'nın diğer sözleri şu şekilde: