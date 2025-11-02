Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz
Beşiktaş'ın olağan ve idari ve mali genel kurulu gerçekleşiyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı flaş açıklamalarda bulundu.
''KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ''
Bir önceki yönetime eleştiriler yapan Serdal Adalı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu.
Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz. O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!" dedi.
Serdal Adalı'nın diğer sözleri şu şekilde:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana 10. ayı geride bıraktık. Bu süreçte benimle gecesini gündüzüne katan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki sizlerin karşısına çok daha iyi saha içi sonuçlarla çıkmış olalım.
Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Geçen sezon kulüp tarihinin en olumsuz koşullarında görevi devraldık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık. Tarihimizin en yüksek borç ödemesini yaptık.”
“Futbolda işler iyi gitmediği sürece 10 katı kadar dosya da kapatsak, borç da ödesek bunlar geride kalıyor. Gerek saha içinde gerekse saha dışında az badireler atlatılmadı. Bugün de saha içinde daha iyi olmamız lazım. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeniden bir kırılma yaşamamamız için tek yumruk olmayı camiamdan talep ediyorum.”
“Transfer dönemimde takım değerimizde 30 milyon euroluk bir artış oldu. Hep 3 transfer dönemi daha diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği açıklamış ve önümüzdeki yaz transfer döneminin sonunu işaret etmiştim. Beklentilerimizi de bu yönde oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. En az sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum.
Yıllardır finansal, sportif ve idari açılardan sıkınıtlar yaşamışken bu beklentileri adım adım yükseltmemiz gerekiyor. Bunula birlikte biz uygulalarımız yaparken gerçeklikten ayrılmadık. Projelerimiz oluşturduk. Kamuda ve diğer mecralarda adımlarımızı attık. Biz sadece olması gerekeni yapıyoruz. İşin önce ekonomi ve finansal tarafını oluşturduk. Buna göre de anlaşmalar yaptık. Görüyorum ki önceki dönemi eleştirdin ama sen daha pahalı transferler yaptın diyenler oluyor."
“Önceki dönemlerden farklı olarak bu büyümeyi yapabilmek için sportif alanlar dışında gelirlerimizi oluşturmak için ciddi adımlar attık. Siz şu an için transferlerin harcama tarafını görmektesiniz. Bazı soru işaretlerinizin olması çok normal. Zamanla mali ayağını da görmeye başlayacaksınız.
İlk perdede bir yandan yeni bir takım yaratmaya çalışırken bir yanda da geçmiş dönem maliyetlerini ödemek, işimizin büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Görevde olduğumuz dönemde geçmişten gelen yükümlülükler de dahil olmak üzere 9.3 milyar TL ödeme yaptık. Finansal projelerimizin katkısıyla sağlıklı bir gelir-gider tablosuna ulaşacağız.”