Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

AVAR'da Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapacak.

GÜNÜN DİĞER VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'de günün diğer maçların VAR ve AVAR'ı şu şekilde:

14.30 Konyaspor - Samsunspor: VAR: Atilla Karaoğlan - AVAR 1: Candaş Elbil / AVAR 2: Efe Tanrıverdi

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: VAR: Onur Özütoprak - AVAR 1: Abdullah Bora Özkara / AVAR 2: Ozan Ergün

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

