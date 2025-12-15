Galatasaray'ı korkutan tablo

Yayınlanma:
Galatasaray'da kritik dönem öncesi Afrika Kupası endişesi yaşanıyor. İşte Okan Buruk ve Galatasaray'ı korkutan tablo...

Süper Lig'de Antalya galibiyetiyle yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da teknik heyeti zorlu bir süreç bekliyor. Afrika Kupası sebebiyle Okan Buruk'un eli bir hayli daralacak.

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kritik bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu, ülkelerinin milli takımlarından Afrika Kupası daveti alırken, teknik heyet bu süreçte önemli eksiklerle mücadele edecek. Nijeryalı Victor Osimhen, Senegalli İsmail Jakobs ve Gabonlu Mario Lemina milli takımlarından davet aldı.

OSIMHE, JAKOBS VE LEMINA

Bu üç oyuncu, 21 Aralık'ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası boyunca takımlarından ayrı kalacak. Galatasaray'ın bir başka Afrikalı futbolcusu Wilfried Singo, Afrika Kupası'na çağrılmadı. Osimhen, Jakobs ve Lemina, Süper Lig'de Kasımpaşa maçını kaçıracak. Bu üç oyuncunun Süper Kupa maçlarında da forma giymesi beklenmiyor.
18 Ocak'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray sonrasında 21 Ocak-28 Ocak haftasında peş peşe Atletico Madrid, Karagümrük, Manchester City maçları oynayacak. Afrika Kupası'na giden oyuncuların bu süreçte sağlıklı şekilde dönmesi teknik heyetin en büyük temennisi.

Osimhen 18 Ocak'a kadar Afrika'da kalabilir

KORKUTAN TABLO

Teknik direktör Okan Buruk'un, Afrika Kupası süresince özellikle hücum ve orta saha rotasyonunda alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik dönemi minimum kayıpla atlatmayı hedefliyor. Korkutan tablo konusunda Okan Buruk'un nasıl bir planı devreye sokacağı merak ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

