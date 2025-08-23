2. Lig kulübünün yöneticisi açıkladı: İlk maçta 500 forma dağıtılacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekipleriden GMG Kastamonuspor’da yönetim kurulu üyesi ve taraftardan sorumlu yönetici İbrahim Karabacakoğlu, taraftarlara müjdeli haberi verdi.

500 ATKI VE 500 FORMA DAĞITACAK

Karabacak yaptığı açıklamada taraftarlara dağıtılmak üzere 500 adet forma ve 500 adet atkı hazırlandığını duyurdu. Atkı ve formalar, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçı öncesinde taraftarlara dağıtılacak.

MAÇ NE ZAMAN?

GMG Kastamonuspor – Sincan Belediye Ankaraspor mücadelesi 24 Ağustos Pazar günü Kastamonu Gazi Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak.

SEZONU 3. SIRADA BİTİRDİLER

GMG Kastamonuspor geçtiğimiz sezonu 69 puanla 3. sırada bitirerek 1. Lig’e yükselme şansını kaçırmıştı.

