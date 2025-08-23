Galatasaray transferi açıkladı: 1 yıllık imzayı attırdı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ABD’li pasör Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak önemli bir transfere imza attı.

2001 doğumlu Wright, profesyonel kariyerine Ohio State Üniversitesi'nde başladı. Kolej kariyerinde iki kez MIVA Konferans şampiyonluğu yaşayan genç pasör, Almanya’nın SVG Lüneburg takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray, Wright’ın hem oyun kurma becerisi hem de liderlik özellikleriyle takıma dinamizm katmasını bekliyor.

Michael Wright 1 yıllık imzayı attı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:

Galatasaray’ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’mız, ABD’li pasör Michael Wright ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 2001 doğumlu oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Wright’ın özellikleri:

Pozisyon: Pasör.

Yaş: 24.

Boy: 1.90 m.

Oyun tarzı: Hızlı pas dağılımı, blok organizasyonunda etkili, servis karşılamada dengeli.

Galatasaray HDI Sigorta’nın Wright transferi, sadece kadro derinliği değil, aynı zamanda uluslararası tecrübe açısından da önemli bir adım.

Avrupa voleybolunda kendini kanıtlamış bir isim olan Wright, Türkiye’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.