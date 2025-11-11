16 futbolcusu bahis oynayan kulüpten sürpriz hamle

16 futbolcusu bahis oynayan kulüpten sürpriz hamle
Yayınlanma:
TFF’nin bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen 1.024 futbolcu arasında Yalova FK’den 16 isim yer aldı. Kulüp yönetimi harekete geçerken Yalova FK Yönetim Kurulu acil koduyla olağanüstü toplantı kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye genelinde yürütülen bahis soruşturması, Yalova futbol camiasında büyük sarsıntı yarattı.
TFF’nin açıkladığı listede Yalova FK’den 16 futbolcunun adı yer aldı.
Bu gelişme üzerine kulüp yönetimi olağanüstü toplantıya çağrıldı ve sert kararlar alındı.

Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yaşananlar kabul edilemez bir ihanettir.
Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun affı yok.
Yalova FK’nın onuru her şeyin üzerindedir.
Gereken tüm adımlar atılacaktır.

sadqw.jpg
Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç sert konuştu

İŞTE ALINAN KARARLAR:

Bahis skandalında adı geçen futbolcular hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açılacak.
Kulübün hukuk birimine bu konuda tam yetki verildi.
Yönetim, “Yalova FK’nın adı temiz kalacak” mesajını paylaştı.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Yalova FK’dan da TFF’nin açıkladığı liste 16 isim yer aldı.
Bahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen takım 18 isimle Diyarbekirspor olurken, onu 17’şerle Ağrı 1970 SK ve Merkür Jet Erbaaspor takip etti.

yalova.webp
Yalova FK 3. Lig'de mücadele ediyor

HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Murat Akça, Eren Akdemir, Onur Arı, Behlül Aydın, Baran Çetin, İbrahim Yılmaz Çiçek, Miraç Fatih Değirmenci, Ali Emir Kılıç, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Ergün Nazlı, Hakan Olkan, Murat Şenel, Efe Tecimer, İzzet Topatar, Muhammed Hasan Yıldırım ve Sezai Yıldız yer aldı.

NE OLMUŞTU?

TFF, toplam 1.024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etti.
Yalova FK, 16 futbolcusuyla en çok futbolcusu sevk edilen 4. takım oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

