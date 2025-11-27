A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

İŞTE 12 DEV ADAM'IN KADROSU

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, Bosna Hersek ile bugün saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Dünya Kupası eleme grupları da belli oldu.

FIBA 2027 Dünya Kupası eleme turu, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek. Kura çekimi ise Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Grubu:

Milli takımımız kura çekimine 4. torbadan dahil oldu. Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemeden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda mücadele edecek.