Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Zeydan Karalar operasyon geçirdi: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Zeydan Karalar operasyon geçirdi: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından daha önce planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Zeydan Karalar operasyon geçirdi: Sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Güncelleme:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sağlık durumuna ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karalar önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini ve sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Öte yandan Karalar, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı! Zeydan Karalar'dan ilk tepkiGörevden uzaklaştırma kararı uzatıldı! Zeydan Karalar'dan ilk tepki

"İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE"

Karalar'ın X hesabından konu hakkında yaptığı paylaşım şöyle:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."


Karalar'ın sosyal medya hesabından konu hakkında şöyle açıklama yaptı:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Zeydan Karalar operasyon geçirdi: Sağlık durumuna ilişkin açıklama - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Ameliyat Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro