Zeydan Karalar operasyon geçirdi: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sağlık durumuna ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karalar önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini ve sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Öte yandan Karalar, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE"

Karalar'ın X hesabından konu hakkında yaptığı paylaşım şöyle:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."



Karalar'ın sosyal medya hesabından konu hakkında şöyle açıklama yaptı: