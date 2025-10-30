Zafer Partisi'nde toplu istifa kararı!
Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı'nda başkan dahil yaklaşık 150 kişi toğlu şekilde istifa etti. İstifaların gerekçesi il başkanlığı tarafından açıklandı.
Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı'nda başkan Necdet Erikçi dahil yaklaşık 150 kişi istifa ederek partiden ayrıldı. İstifaların gerekçesi, İstifaların gerekçesi olarak “fikir ayrılıkları” gösterildi.
ZAFER PARTİSİ'NDE İSTİFA DEPREMİ
Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi’nin yanı sıra il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu üyeleri, bazı ilçe başkanları ve 2024 yerel seçimlerinde aday olan isimlerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi partiden ayrıldığı açıklandı.
"DEĞERLER UĞRUNA ÇABA GÖSTERDİK"
Zafer Partisi Manisa İl Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
- "Uzun süredir büyük emek ile mücadele etmekte olduğumuz Zafer Partisi ile yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Her türlü zorluğa rağmen, şartlara ve koşullara bakmaksızın inandığımız değerler uğruna çaba gösterdik. Yola çıktığımız herkesle, son adıma kadar beraber yol yürümüş bulunmakta ve bundan son derece gurur duymaktayız. Partinin Manisa'da en son yapmış olduğu Genel Başkanlık Divanı toplantısı, düzenlemiş olduğumuz konferans ve gerçekleştirdiğimiz program ile mevcut Manisa teşkilat yapımızı ve gücünü de herkese gösterdik. Ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları ve bizce ayrılığın artık zorunlu olduğuna kesin olarak inandığımız sebeplerden dolayı görevlerimizden istifa ediyoruz.
- Bundan sonraki süreçte de, çocukken vermiş olduğumuz en önemli sözümüz olan: "Ey Büyük ATATÜRK! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim." diyerek son nefesimize kadar ülkemizin güzel yarınları için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Saygılarımızla..."
ZAFER PARTİSİ'NDEN AYRILAN İSİMLER:
- MANİSA İL BAŞKANI: NECDET ERİKÇİ
- İL TEŞKİLAT BAŞKANI : ALİCAN LOPOĞLU
- İL SEKRETERİ : KEMAL TEKCAN GÜNEŞ
- İL BAŞKAN YARDIMCISI: MERT GÖR VE İL YÖNETİMİ
- İL GENÇLİK KOLU BAŞKANI : SERKAN EGEMEN SIVACI VE İL GENÇLİK KOLLARI YÖNETİMİ
- İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI : UĞUR ÇOKLUK VE İL DİSİPLİN KURULU YÖNETİMİ
- YUNUSEMRE İLÇE BAŞKANI - OSMAN KILIÇ VE İLÇE YÖNETİMİ
- ŞEHZADELER İLÇE BAŞKANI - GÖKHAN PARLAK VE İLÇE YÖNETİMİ
- AKHİSAR İLÇE BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM VE AKHİSAR GENÇLİK KOLLARI
- GÖLMARMARA İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ
- KÖPRÜBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ
- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
- SOMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
- AKHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
- YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
- KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
- GÖRDES BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- DEMİRCİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- SELENDİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- KIRKAĞAÇ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- SARIGÖL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- AKHİSAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- GÖLMARMARA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- ŞEHZADELER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
- SOMA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI ve beraberindeki 100'e yakın üye
