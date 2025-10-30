Zafer Partisi'nde toplu istifa kararı!

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı'nda başkan Necdet Erikçi dahil yaklaşık 150 kişi istifa ederek partiden ayrıldı. İstifaların gerekçesi, İstifaların gerekçesi olarak “fikir ayrılıkları” gösterildi.

ZAFER PARTİSİ'NDE İSTİFA DEPREMİ

Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi’nin yanı sıra il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu üyeleri, bazı ilçe başkanları ve 2024 yerel seçimlerinde aday olan isimlerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi partiden ayrıldığı açıklandı.

"DEĞERLER UĞRUNA ÇABA GÖSTERDİK"

Zafer Partisi Manisa İl Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Uzun süredir büyük emek ile mücadele etmekte olduğumuz Zafer Partisi ile yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Her türlü zorluğa rağmen, şartlara ve koşullara bakmaksızın inandığımız değerler uğruna çaba gösterdik. Yola çıktığımız herkesle, son adıma kadar beraber yol yürümüş bulunmakta ve bundan son derece gurur duymaktayız. Partinin Manisa'da en son yapmış olduğu Genel Başkanlık Divanı toplantısı, düzenlemiş olduğumuz konferans ve gerçekleştirdiğimiz program ile mevcut Manisa teşkilat yapımızı ve gücünü de herkese gösterdik. Ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları ve bizce ayrılığın artık zorunlu olduğuna kesin olarak inandığımız sebeplerden dolayı görevlerimizden istifa ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de, çocukken vermiş olduğumuz en önemli sözümüz olan: "Ey Büyük ATATÜRK! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim." diyerek son nefesimize kadar ülkemizin güzel yarınları için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Saygılarımızla..."

