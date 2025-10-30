Sinan Oğan uzun zaman sonra görüntülendi

Sinan Oğan uzun zaman sonra görüntülendi
Yayınlanma:
2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlediği resepsiyonda görüntülendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin katılmadığı resepsiyonda, DEVA Partisi, Gelecek Partisi DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi de katıldı.

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti de sesepsiyona katılmadı.

sinan-ogan.jpg

SİNAN OĞAN RESEPSİYONDA GÖRÜNTÜLENDİ

2023 Genel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin de yer aldığı Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, uzun zaman sonra resepsiyonda görüntülendi.

Öte yandan Oğan'ın saç kıran olduğu iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Siyaset
TBMM'de tansiyon yükseldi! Ağbaba: O lafı sana yediririm ahlaksız adam
TBMM'de tansiyon yükseldi! Ağbaba: O lafı sana yediririm ahlaksız adam
Son Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli oldu
Son Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli oldu