Sinan Oğan uzun zaman sonra görüntülendi
Yayınlanma:
2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlediği resepsiyonda görüntülendi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu düzenledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin katılmadığı resepsiyonda, DEVA Partisi, Gelecek Partisi DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi de katıldı.
CHP, İYİ Parti ve DEM Parti de sesepsiyona katılmadı.
SİNAN OĞAN RESEPSİYONDA GÖRÜNTÜLENDİ
2023 Genel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin de yer aldığı Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, uzun zaman sonra resepsiyonda görüntülendi.
Öte yandan Oğan'ın saç kıran olduğu iddia edildi.
