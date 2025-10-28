İYİ Parti ile ittifakları gündemdeydi: Ümit Özdağ seçimlerde kime destek vereceklerini açıkladı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresinde 12 Ekim tarihinde bir araya geldiler. Burada kürsüye çıkan Ümit Özdağ kürsüden Dervişoğlu'na flaş bir ittifak çıkışında bulundu.

Ümit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısı

Özdağ, konuşma yaparken tam karşısında oturan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na bakarak, “DEM, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ittifak gidiyor. Süreç böyle giderse bu ittifakta DEM oylarını yükseltecek. Ancak AKP ve MHP’nin oylarında trajik bir düşüş yaşanacak.

Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de diyorum ki herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" sözleri ile Zafer ile İYİ Parti arasında ittifak mesajı verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK

Özdağ'ın bu çıkışının ardından kürsüye gelen Dervişoğlu, "Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşandı. Ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz." ifadeleri ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.

ÖZDAĞ'DAN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, bu sabah NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Gündeme dair gelişmelerin yorumlandığı yayında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi'nin tutumu da soruldu.

Özdağ, Mansur Yavaş'ın CHP tarafından aday olarak çıkarılması gerektiğini, aklın ve mantığın bunu gerektirdiğini öne sürdü. Özdağ tabanda genel kanaatin Mansur Yavaş'a destek noktasında olduğunu, bir sonraki seçimlerde tabanlarının da talebi doğrultusunda Mansur Yavaş'a destek olabileceklerini ifade etti.

Karagöz ile Özdağ arasındaki diyalog şu şekilde oldu:

İlker Karagöz: Şimdi İYİ Parti'yle bir ittifak birleşmesi söz konusu mu? Ekrem İmamoğlu cezaevinde, siz daha önceden Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiştiniz. Bir önceki seçimde onu desteklemiştiniz de. Ama Yavaş aday olmadı ama şimdi adayın Mansur Yavaş olması ihtimalinde destekler misiniz? Siyasette bunlar da konuşuluyor çünkü.

Ümit Özdağ: Önce Mansur Bey'in partisi tarafından aday gösterilmesi lazım.

İlker Karagöz: Gösterilmezse?

Ümit Özdağ: Ya gösterilsin, niye gösterilmezse diye konuşuyoruz. Ben gösterileceğini düşünüyorum. Akıl onu gerektiriyor, mantık onu gerektiriyor. Gösterilince biz de görüşümüzü açıklarız.

İlker Karagöz: Ve böyle bir tablo olursa daha önceden adaylık teklif ettiğiniz Mansur Yavaş'ı...

Ümit Özdağ: Aday gösterilirse genel kanaat, tabanımızın da talebi doğrultusunda destek olabiliriz.