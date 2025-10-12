Ümit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısı

Yayınlanma:
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresinde bir araya geldi. Özdağ, "Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" dedi. Dervişoğlu bu çağrıya olumlu tepki verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin düzenlediği kongrede bir araya geldi. Kongrede partinin çalıştayı nedeni ile erken ayrılmak zorunda kalacaklarını belirten Özdağ ilk sırada kürsüye çıktı.

Gündem ve sürece dair konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdağ, kürsüden Dervişoğlu'na flaş bir ittifak çıkışında bulundu.

Ümit Özdağ'dan CHP'li belediyelere geçmiş olsun ziyaretiÜmit Özdağ'dan CHP'li belediyelere geçmiş olsun ziyareti

ekran-goruntusu-2025-10-12-125550.png

ÖZDAĞ'DAN İTTİFAK ÇIKIŞI

Özdağ, konuşma yaparken tam karşısında oturan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na bakarak, “DEM, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ittifak gidiyor. Süreç böyle giderse bu ittifakta DEM oylarını yükseltecek. Ancak AKP ve MHP’nin oylarında trajik bir düşüş yaşanacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de diyorum ki herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" sözleri ile Zafer ile İYİ Parti arasında ittifak mesajı verdi.

DERVİŞOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

Özdağ'ın flaş ittifak çıkışının ardından ardından kürsüye Müsavat Dervişoğlu geldi.

Dervişoğlu, Özdağ'ın çıkışına yeşil ışık yaktı ve Özdağ'ı kast ederek 'Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı' ifadelerini kullandı. Milliyetçiler olarak hiç ayrılmadıklarını öne süren Dervişoğlu şu şekilde konuştu:

  • “Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşandı. Ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir. Hep Türk milletinin birliğinin yanında oldum. Yapay farklılıklara ayrılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Gün gelecek tepetaklak gidecek ve ezilecekler”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum