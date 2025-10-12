Ümit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin düzenlediği kongrede bir araya geldi. Kongrede partinin çalıştayı nedeni ile erken ayrılmak zorunda kalacaklarını belirten Özdağ ilk sırada kürsüye çıktı.

Gündem ve sürece dair konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdağ, kürsüden Dervişoğlu'na flaş bir ittifak çıkışında bulundu.

ÖZDAĞ'DAN İTTİFAK ÇIKIŞI

Özdağ, konuşma yaparken tam karşısında oturan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na bakarak, “DEM, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ittifak gidiyor. Süreç böyle giderse bu ittifakta DEM oylarını yükseltecek. Ancak AKP ve MHP’nin oylarında trajik bir düşüş yaşanacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de diyorum ki herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" sözleri ile Zafer ile İYİ Parti arasında ittifak mesajı verdi.

DERVİŞOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

Özdağ'ın flaş ittifak çıkışının ardından ardından kürsüye Müsavat Dervişoğlu geldi.

Dervişoğlu, Özdağ'ın çıkışına yeşil ışık yaktı ve Özdağ'ı kast ederek 'Konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı' ifadelerini kullandı. Milliyetçiler olarak hiç ayrılmadıklarını öne süren Dervişoğlu şu şekilde konuştu: