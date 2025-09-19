Ümit Özdağ'dan CHP'li belediyelere geçmiş olsun ziyareti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da başkanları tutuklu olan CHP'li belediyeleri ziyaret etti.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ve Prof. Dr. Süheyl Batum ile birlikte düzenlenecek panele katılmak için Adana'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ burada CHP'li belediyeleri ziyaret etti.
Özdağ geçmiş olsun ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanları Zeydan Karalar ve Oy Tekin'in düşman hukukuyla tutuklandığını vurguladı.
Özdağ, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Okay Sangün ile Evren Ezvrim Özdemir'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.
Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunlara yer verdi:
- "Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşman ceza hukukuyla tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a geçmiş olsun dileklerimizi ve bir an önce tahliye olması temennilerimizi iletmek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Güngör Geçer'i ziyaret ettik. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."
- "Düşman ceza hukukuyla tutuklanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere Zafer Partisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Danışmanları ve Adana İl Başkanımız ve yönetimi ile birlikte Seyha Belediyesi'ni ziyaret ettik. Nazik ev sahiplikleri için Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Okay Sangün ve Evren Evrim Özdemir'e teşekkür ederim."