Ümit Özdağ'dan CHP'li belediyelere geçmiş olsun ziyareti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da başkanları tutuklu olan CHP'li belediyeleri ziyaret etti.

ÖZDAĞ'DAN CHP'Lİ BELEDİYELERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ve Prof. Dr. Süheyl Batum ile birlikte düzenlenecek panele katılmak için Adana'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ burada CHP'li belediyeleri ziyaret etti.

Özdağ geçmiş olsun ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanları Zeydan Karalar ve Oy Tekin'in düşman hukukuyla tutuklandığını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi

Özdağ, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Okay Sangün ile Evren Ezvrim Özdemir'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunlara yer verdi: