Ümit Özdağ'a suikast iması mı yaptı? Akit TV yorumcusundan skandal sözler

İktidar medyasından Akit TV'nin yorumcusu Kenan Alpay, ABD'de suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı benzetti. TV'nin moderatörü 'yanlış anlaşılabilir' demesine rağmen Alpay, geri adım atmadı. Özdağ'dan yanıt geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düşmanlıkları ile tanınan Akit TV'de skandal sözler sarf edildi.

Kanalda yayımlanan Derin Kutu isimli programın yorumcusu Kenan Alpay, ABD'de öldürülen Donald Trump destekçisi Chalire Kirk ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı bir tuttu.

Alpay şunları sarf etti:

  • "Üstelik bu gençlere çalışmayı, sabretmeyi, tasarruf etmeyi, makul, mantıklı hareket edip organize olmayı teşvik etmiyorsunuz.
  • Ne yapıyorsunuz? Ümit Özdağ gibi ırkçılık siyasetiyle, yabancı düşmanlığı siyasetiyle tamamen agresif, saldırgan bir hale getiriyorsunuz.
  • Şimdi kon konuşamadık ama Amerika'da dediniz ki Charlie Kirk öldürüldü. Charlie Kirk nedir? Charlie Kirk burada Türkiye'de Ümit Özdağ'ın yaptığı işi Amerika'da yapan kişidir"

Yeni Akit yazarı hakkında soruşturma: Üsküdar Belediyesi'nden 12 yıldır maaş alıyormuşYeni Akit yazarı hakkında soruşturma: Üsküdar Belediyesi'nden 12 yıldır maaş alıyormuş

MODERATÖR ISRARLA UYARDI LAFLARININ ARKASINDA DURDU

Programın moderatörü, Alpay'ı, "Şimdi adam öldürüldü ile Türkiye'den de bir örnek verdiğimiz için yanlış anlaşılabilir. Hiçbir insan da bu şekilde fikirlerinden ötürü buna maruz kalmamalı Yanlış anlaşılabilir." diyerek uyardı.

Fakat Alpay açıkça uyarılmasına rağmen geri adım atmadı. Alpay, "Bakın fikir meselesi değil orada.
Bir suikast var. Fikre karşı falan bir şey değil bu. Bu suikastın arkasında belki Amerika devletinin içerisinde birisi var. Yok yanlış anlaşılacak bir şey yok, fanatizm döndü sahiplerini vuruyor" dedi.

Moderatörün "Ya ben yine söyleyeyim de manyağın biri gider bir şey olur" demesine rağmen Alpay, "Yok canım" diyerek yanıt verdi.

ÖZDAĞ'DAN YANIT


Ümit Özdağ da X hesabından Alpay'ın sözlerine yanıt verdi. Özdağ şunları ifade etti:

"Kenan Alpay Akit Tv’de beni Türkiye’nin Charlie Kirk’i olarak nitelendirmiş. Kenan Alpay’ın yÜKSEK zEKASI ve üSTÜN Karakteri hepimizin malumudur"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

