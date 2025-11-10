Yusuf Tekin'in 10 Kasım talimatının belgesi ortaya çıktı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da her sene olduğu bugün de büyük hasret ve hüzünle anıldı.

Türkiye'nin her yerinde 9'u 5 geçe hayat durdu. Milli Eğitim Bakanlığı da ara tatilini 7 Kasım'da başlattı.

Okulların ara tatile girmesi nedeniyle bugün okullarda tören düzenlenmedi. Okullar töreni 7 Kasım günü düzenledi. Tatilin 10 Kasım'a denk getiren Milli Eğtim Bakanlığı da büyük tepki çekmişti.

Her sene olduğu gibi okul bahçelerinde, Atatürk anılmak istendi. Sendikalar ve siyasi partiler bunun için çağrı yaptı.

Taksim'deki 10 Kasım töreninde skandal! AKP çelenk bırakmadı

Bunun üzerine de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine 'talimat' yazısı gönderdi.

İŞTE "OKULLARDAKİ ANMALARA İZİN VERMEYİN" TALİMATI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Tekin yazısında şunları ifade etti:

"1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci ve 56'ncı maddesi hükümlerinde de açıkça belirtildiği gibi; kanunun amacı eğitim öğretim faaliyetlerinin Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla milli birlik ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesidir. Hâl böyle iken siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarımızda törenler organize edilmesine yönelik duyuru ve hazırlıkların yukarıda sıralanan temel ilkeler ve hukuki gerekçelerle örtüşmediği açıktır. Bilgilerini ve yukarıdaki açıklamalar da dikkate alınarak Anayasa ve ilgili mevzuata aykırı işlem yapılmaması hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.."

Gazeteci Sultan Uçar'ın aktardığına göre; WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlarda, “Kullanılmayan okul bahçelerinin kapatılması için gereğinin yapılması” talimatı verildiği iddia edildi.

DEZENFORMASYON'DAN AÇIKLAMA

İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamayı yaptı:

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, “Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği” şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir. Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

TEKİN TARİKATLARA SAHİP ÇIKMIŞTI

Bakan Yusuf Tekin, görevi geldiğinden beri tarikatlarla olan açıklamaları ile gündemde.

Tekin, bakanlığının 10 tarikat-cemaatle protokolü olduğunu belirtip "Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" demişti.

Tekin, büyük tepki çeken açıklamasının ardından da "Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" demişti.

Tekin, Eylül 2024'te bir açıklama daha yapmış bu kez, "Cemaat ya da tarikat diye tanımlanan protokol sayısı bir elin parmaklarını geçmez" deyip itirafta bulunmuştu.