Yusuf Tekin'den skandal 10 Kasım talimatı! "Okul kapılarını kapatın"

2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini 10-15 Kasım tarihleri belirlendi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıldönümünde okullarda bugün (10 Kasım) anma törenleri yapılmayacak.

Karar tepki çekmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da törenlerin 7 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.

Karara karşı çıkan eğitim sendikaları, öğretmen, veli ve yurttaşları 10 Kasım’da okullara davet ederek Atatürk’ü anmaya çağırdı.

MEB'DEN SKANDAL TALİMAT

Sendikaların çağrısı sonrası MEB, 8 Kasım tarihli bir resmî yazıyla tüm illere “Atatürk’ü Anma Günü Etkinlikleri” konulu bir emir gönderdi.

Yazıda, anma programlarının “valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda yapılmasının esas olduğu” bildirildi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı yazıda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapılarak şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi partilerin alanlar dışında, okullarımızda törenler organize edilmesine yönelik duyuru ve hazırlıklar temel ilkeler ve hukuki gerekçelerle örtüşmediği açıktır. Anayasa ve mevzuata aykırı işlem yapılmaması hususunda; gereğini rica ederim.”

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Yazının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede millî eğitim müdürlükleri, bakanlık emrini okul müdürleriyle paylaştı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlarda, “Kullanılmayan okul bahçelerinin kapatılması için gereğinin yapılması” talimatı verildiği iddia edildi.

11 KASIM İÇİN DE BAKIN NE YAPTILAR

Aynı dönemde Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’da ilan ettiği 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü için özel bir çağrı yaptı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin fidan dikim etkinliklerine gönüllü katılımı teşvik edildi.

TEKİN TARİKATLARA SAHİP ÇIKMIŞTI

Bakan Yusuf Tekin, görevi geldiğinden beri tarikatlarla olan açıklamaları ile gündemde.

Tekin, bakanlığının 10 tarikat-cemaatle protokolü olduğunu belirtip "Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" demişti.

Tekin, büyük tepki çeken açıklamasının ardından da "Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" demişti.

Tekin, Eylül 2024'te bir açıklama daha yapmış bu kez, "Cemaat ya da tarikat diye tanımlanan protokol sayısı bir elin parmaklarını geçmez" deyip itirafta bulunmuştu.