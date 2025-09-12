YSK CHP kongreleri hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı

Yayınlanma:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin "tam kanunsuzluk" başvurusu üzerine verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

YSK, CHP'nin İstanbul ilçe kurultayları hakkında verilen iptal kararını kaldırmıştı. CHP'nin "tam kanunsuzluk" talebi üzerine verilen kararın gerekçesi açıklandı.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; YSK ayrıca, siyasi parti kongrelerinde ilçe seçim hâkiminin yetkisinin “esas olarak seçim günü ve seçim sonrası işlemlerle sınırlı” olduğunu hatırlatarak, beş ilçede kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal etti.

Buna karşılık, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir hakkında yapılan “görev gaspı / icra edilemezlik” tespit talebi kabul edilmedi.YSK ayrıca, siyasi parti kongrelerinde ilçe seçim hâkiminin yetkisinin “esas olarak seçim günü ve seçim sonrası işlemlerle sınırlı” olduğunu hatırlatarak, beş ilçede kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal etti. Buna karşılık, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir hakkında yapılan “görev gaspı / icra edilemezlik” tespit talebi kabul edilmedi.

"İLÇE SEÇİM KURULLARI KONGRE DURDURAMAZ"

Gerekçede, ilçe seçim kurullarının görev alanının; delege listelerinin ilanı ve itirazı, seçim günü gözetimi, tutanakların düzenlenmesi ve seçim sonuçlarına yapılacak itirazların kesin olarak karara bağlanmasıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu sınırın dışında kalan, kongreyi tümden askıya alma veya durdurma kararlarının tam kanunsuzluk niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Böylece Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongreleri durduran yazılar iptal edildi.

"YETKİ GASPI SAYILAMAZ"

CHP, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbirin maddi-hukuki icrasının imkânsız olduğu ve bunun görev gaspı anlamına geldiğini ileri sürmüştü. YSK ise bu talebi reddetti. Gerekçede, seçim öncesi işlemler ve kongrelerin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargının yetkili olduğu, bu kapsamda verilen tedbirlerin de Anayasa m.138 çerçevesinde yetki gaspı sayılamayacağı kaydedildi.

YSK’NIN ÇİZDİĞİ SINIR VE İÇTİHAT VURGUSU

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca ilçe seçim hâkiminin yetkisinin dar kapsamlı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca 2006/277 sayılı YSK kararına atıf yapılarak, siyasi parti kongrelerinde seçim kurullarının yalnızca seçim işlemleriyle sınırlı bir “gözetim” görevi bulunduğu, kongrelerin tümden iptali ya da ertelenmesi gibi kararların bu sınırın dışında olduğu tekrarlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

