Yine bir kimler kimlerle beraber fotoğrafı! Kılıçdaroğlu'nun isteği ile HSK'ya girmişti... Mehmet Ağar detayı

Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, oğlu avukat Ali Faruk Solmaz, eski HSK üyesi de olan Yargıtay Üyesi Ömür Topaç ve Mehmet Ağar; aralarında iş insanlarında olduğu bir yemekli toplantıya katıldı.

Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı. Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bu isimler için “Sadece dostane bir akşam yemeği” demek yeter mi, yoksa yargı–siyaset–güvenlik hattındaki görünmeyen bağların yeni bir fotoğrafı mı?" yorumunu getirdi.

"GÜNAHLARINDAN BİRİ"

Erdinç'in paylaşımını da Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından alıntıladı.

Uludağ, Ömer Topaç'ın halen Yargıtay Üyesi olduğunu ve HSK'ya seçilmesinde bizzat eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkili olduğunu yazdı.

Uludağ, Topaç'ın 'Kılıçdaroğlu'nun günahlarından biri' olduğunu yazdı.

Kamera karşısına geçip CHP'yi hedef almıştı: Kılıçdaroğlu bu kez partisini iktidara yakın gazeteciye şikayet etti

Uludağ, Susurluk Davası nedeniyle 5 yıl hapis yatan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da olmasına "şaşırmadığını" belirterek şu yorumda bulundu: