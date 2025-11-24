Kamera karşısına geçip CHP'yi hedef almıştı: Kılıçdaroğlu bu kez partisini iktidara yakın gazeteciye şikayet etti

19 Mart sürecinde gazeteciler, üniversiteli gençler ve muhalif siyasetçilere yönelik baskı hakkında uzun süre sessiz kalan ve sık sık kendisi adına başkaları konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü kamera karşısına geçerek partisini hedef alan sözlerle sessizliğini bozmuştu.

Yaptığı videolu açıklamada Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkanlık yaptığı CHP'yi hedef almıştı. Video kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlenirken, Kılıçdaroğlu'nun "Yargılanan belediye başkanları aklanıp gelsin" ifadeleri yoğun tepkilere yol açtı.

TEPKİLERE ANLAM VEREMİYORMUŞ!

Kamera karşısına geçip partisini hedef alan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilere ilişkin iktidara yakın yayın organlarından TGRT'nin Ankara temsilcili Fatih Atik'e konuştu.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun kendisine anlattıklarını TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında şöyle aktardı:

"Kemal Bey, hakkındaki karalama kampanyalarına üzülmüş, ihraç edilsin taleplerine gerçekten üzülmüş. Tüm bunları anlamlandırmakta zorlandığını belirteyim, üzüntüsü yüzünden belliydi. Yolsuzlukla alakalı hiç bir şeye taviz vermediğini söyledi. 'Benden ne söylememi bekliyorlar?' gibi ifadeler kullandı."

"İDDİANAMELER ORTADA NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR Kİ?"

Atik, Kılıçdarouğlu'na "Neden böyle bir şey yaptınız" sorusunu yönelttiğini ve şu yanıtı aldığını belirtti:

"Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin iç yapısını çok iyi bilen birisiyim, binlerce memura amirlik yaptım. Büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman yolsuzluğa bulaşmadı."

"Milletvekilliği yaptım, Grup Başkan Vekilliği yaptım, Genel Başkanlık yaptım onca yıl en sonunda Cumhurbaşkanı Adayı oldum ama hiçbir zaman 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım. CHP'nin kurumsal kimliğinin de adı yolsuzluklarla anılamaz ama buna rağmen CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim iddialar ortada, iddianameler ortada ne söylememi bekliyorlar ki? Yolsuzlukla ilgili bana bir şikayet olduğunda gereğini yaptım. İddianamede adı geçenler temizlenip gelsin. CHP, yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir."

Atik'in öne sürdüğüne göre Kılıçdaroğlu, videolu açıklamasını iddianamelerin hazırlanması nedeniyle yaptığını ifade etti.