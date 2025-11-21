Yeniyol'dan flaş İmralı açıklaması! Heyette yer alıp almamayı değerlendireceğiz

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretine ilişkin toplantısını tamamladı.

Toplantıda DEM Parti, MHP ve AKP'lilerin oylarıyla PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmeye onay çıktı.

Komisyonda alınan karara ilişkin konuşan Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeniyol Grubu olarak İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Öcalan’ı dinlemesini önerdiklerini bunun yerine grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin gitmesine ilişkin önerinin kabul edildiğini belirtti.

YENİYOL İMRALI'YA VEKİL GÖNDERECEK Mİ?

Kendilerinin de öneri vermeleri nedeniyle diğer öneri için oy kullanmadıklarını söyleyen Kaya, "Çekimser kalma" gibi bir durumun olmadığını belirterek, İmralı'ya temsilci gönderip gönderilmemesi konusunu grup içinde değerlendireceklerini bildirdi.

Toplantıda Yeniyol Grubu olarak İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemesini önerdiklerini anlatan Kaya, bu önerilerini komisyondaki DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP temsilcilerinin desteklediğini, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin karşı oy kullandığını ifade etti.

"ÇEKİMSER KALMA GİBİ BİR ŞEY YOK"

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin İmralı Adası'na gitmesine ilişkin önerinin ise AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin oylarıyla kabul edildiğini söyleyen Kaya, "Biz de öneri verdiğimiz için dolayısıyla diğer öneri için el kaldırmadık. Çekimser kalma gibi bir şey yok" dedi.

Bu durumda İmralı'ya temsilci gönderip göndermeyecekleri sorusu üzerine Bülent Kaya, "Komisyonda bizim de bir önerimiz olduğu için yeni bir durum ortaya çıktı. Bu durumu grup olarak değerlendireceğiz" dedi.