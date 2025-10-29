Yeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki lider ortak düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, "Yeniden Refah ve Gelecek Partilerinin birleşeceği ile ilgili iddialar var. Hatta iddialar o kadar ileriye gidiyor ki Cumhurbaşkanı adayı konusunda bile önemli ölçüde mutabakat sağlandığı söyleniyor. Hazır iki genel başkan da buradayken, efendim böyle bir şey var mı? Varsa ne aşamada şu an görüşmeler? Biz bunu merak ediyoruz." sorusunu yöneltti.

ERBAKAN YALANLAMADI "SAADET İLE DE GÖRÜŞÜYORUZ" DEDİ

Fatih Erbakan, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği iddiasını yalanlamadı. Erbakan, Saadet Partisi ile de görüşmeler de yaptıklarını belirten Erbakan, şunları ifade etti:

"Biz tabii Gelecek Partisi ile uzun zamandır temaslar içerisinde bulunduk. Bu temaslarımızda da hep gündeme alınan konu biraz önce de söylediğim Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir hale gelmiş olması ve milletimizin bu iki kutuptan birine muhtaç kalmaması bakımından milletimize umut olacak bir çalışma nasıl yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bunu biz Saadet Partisi ile de aslında yaptık. Aslına bakarsanız.

Bunun genişletilmesi ve millete umut olacak bir alternatifin ortaya çıkartılması bakımından birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da bu birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Daha da sık bir şekilde istişarelere, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreci devam edecek."

DAVUTOĞLU BİR TEK CUMHURBAŞKANI ADAYI İDDİASINI YALANLADI

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da Yeniden Refah ile birleşecekleri iddiasını yalanlamadı.

Davutoğlu bir tek Cumhurbaşkanı adayı ve kimin hangi makamda olacağını konuşmadıklarını belirtti.

Davutoğlu, Türkiye'de 'Üçüncü bir yolun" olması gerektiğini ifade ederek gazetecini sorusuna şöyle yanıt verdi: