Yeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki lider ortak düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazeteci, "Yeniden Refah ve Gelecek Partilerinin birleşeceği ile ilgili iddialar var. Hatta iddialar o kadar ileriye gidiyor ki Cumhurbaşkanı adayı konusunda bile önemli ölçüde mutabakat sağlandığı söyleniyor. Hazır iki genel başkan da buradayken, efendim böyle bir şey var mı? Varsa ne aşamada şu an görüşmeler? Biz bunu merak ediyoruz." sorusunu yöneltti.
ERBAKAN YALANLAMADI "SAADET İLE DE GÖRÜŞÜYORUZ" DEDİ
Fatih Erbakan, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği iddiasını yalanlamadı. Erbakan, Saadet Partisi ile de görüşmeler de yaptıklarını belirten Erbakan, şunları ifade etti:
- "Biz tabii Gelecek Partisi ile uzun zamandır temaslar içerisinde bulunduk. Bu temaslarımızda da hep gündeme alınan konu biraz önce de söylediğim Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir hale gelmiş olması ve milletimizin bu iki kutuptan birine muhtaç kalmaması bakımından milletimize umut olacak bir çalışma nasıl yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bunu biz Saadet Partisi ile de aslında yaptık. Aslına bakarsanız.
- Bunun genişletilmesi ve millete umut olacak bir alternatifin ortaya çıkartılması bakımından birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da bu birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Daha da sık bir şekilde istişarelere, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreci devam edecek."
DAVUTOĞLU BİR TEK CUMHURBAŞKANI ADAYI İDDİASINI YALANLADI
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da Yeniden Refah ile birleşecekleri iddiasını yalanlamadı.
Davutoğlu bir tek Cumhurbaşkanı adayı ve kimin hangi makamda olacağını konuşmadıklarını belirtti.
Davutoğlu, Türkiye'de 'Üçüncü bir yolun" olması gerektiğini ifade ederek gazetecini sorusuna şöyle yanıt verdi:
- "Eğer bugün Türkiye'nin en büyük siyasal sorunu nedir? diye bir soru yöneltseydiniz bana birçok şeyden önce şunu söylerdim. Siyasetteki atomizasyon. Parçalanma. Bir tarafta iki kutuplu bir yapı var. Seçimde insanları birinden birini tercihe zorlayan bunun için vaktinde işte terördü, vs. neler kullanıldığını biliyorsunuz. Diğer taraftan bu iki yapı dışındaki partilerin atomize olması var. Yani çok sayıda partinin ortaya çıkması. Bu bir türlü üçüncü bir yolun inşaasını mümkün kılmıyor. Şimdi yapılması gerekenler, bizim de mutabık olduğumuz. Benim de Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra bütün emeğimizi sarf ettiğimiz husus bu iki denklemin dışında bir üçüncü yolun oluşturulması.
- Tabii, mecliste oluşturduğumuz Yeni Yol grubu, onu kurarken de hedef buydu. Sayın Genel Başkanımızın Genel Başkan zikrettiği gibi, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında çok samimi şekilde ve netice odaklı olarak yürütülen birçok müzakerelerde hedefimiz bu oldu.
- Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Bunun bu birlikte çalışma alanının genişlemesi ve Türkiye'nin önünde bir alternatif, gerçek bir alternatif. İnsanların "evet, bu alternatif ülkeyi güvenilir bir, idareli bir hale getirebilir." diye bileceği bir alternatifi koyma konusunda bir müşterek irademiz var.
- Yoksa bahsettiğiniz gibi makamlar, kim nerede olacak, Cumhurbaşkanı adayı Bunları falan konuşmadık. Bunlar makam niyetiyle yola çıkanlar hedefe hiç varmaz. Ben Sayın Genel Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Her zaman Gelecek Partisi'yle Yeniden Refah Partisi arasındaki müzakereler, konuşmalar, istişareler hep olumlu yönde seyretmiştir. Şu anda da olumlu bir iklim var. Ha şeyden önce de yani 2018 seçimlerinden önce de aramızda bir sürekli toplanan bir heyetimiz vardı.
- Özetle birlikte çalışma irademiz söz konusudur vardır. Sayın Genel Başkana da söyledim. Bunun nasıl olabileceği, nasıl bir aşamalara taşınabileceği, daha geniş bir tabanlı ittifakın nasıl oluşabileceği konularında çalışmaya devam edeceğiz"