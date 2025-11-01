Yeni siyasi ittifak geliyor! Barajı geçeceklerinden eminler

Yeni siyasi ittifak geliyor! Barajı geçeceklerinden eminler
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi’nin “Millî Görüş İttifakı” adıyla birleşeceği söylendi. İki parti, yüzde 7 seçim barajını geçeceklerinden emin.

Son genel seçimde Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi ile muhalefetin yanında duran Saadet Partisi’nin bir araya geleceği ifade edildi.

YRP’nin genel başkanlığını, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan yürütüyor.

Erbakan’ın mirasını sürdürdüğünü belirten Saadet Partisi’nin genel başkanı ise Mahmut Arıkan.

Nefes’ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın haberine göre, iki lider ittifak konusunda anlaşmaya vardı.

"MAŞALLAH" DİYORLARMIŞ

Hatta görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine tarafların “Maşallah” dediği öğrenildi.

İki partinin bu ittifakla yüzde 7’lik barajı geçeceklerine inandıkları ifade edildi.

Yeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadıYeniden Refah ve Gelecek Partisi birleşiyor iddiası! İki lider de yalanlamadı

Gelecek Partisi’nin de geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi ile birleşeceği ileri sürülmüştü. Ne Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ne de Yeniden Refah Lideri Erbakan bunu yalanlamıştı.

Sağ siyasette ittifaklar şekillenirken, AKP’nin de bir hamle yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

