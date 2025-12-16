Veli Ağbaba'nın 'Özhaseki FETÖ'nün 1 numaralı adamı' davasında AYM kararını verdi

AYM, Veli Ağbaba’nın Mehmet Özhaseki’ye yönelik sözleri nedeniyle verilen 7 bin TL’lik manevi tazminat kararını ifade özgürlüğünün ihlali saydı; yargılamanın yenilenmesine hükmederken Ağbaba lehine 34 bin TL manevi tazminata karar verdi.

Malatya’da 2019 yılında yaptığı bir açıklamada AKP'li Mehmet Özhaseki için “FETÖ’nün Kayseri’deki 1 numaralı adamı” açıklamasında bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Özhaseki, “FETÖ’nün Kayseri’deki 1 numaralı adamı” açıklaması nedeniyle Ağbaba’ya 50 bin TL manevi tazminat davası açtı.

7 BİN TL TAZMİNAT CEZASI VERİLMİŞTİ

İlk derece mahkemesi davayı reddederken, istinaf mahkemesi bu kararı kaldırarak Ağbaba’nın 7 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Kararın ardından Ağbaba, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM'DEN 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ' KARARI

AYM, başvuruyu kabul ederek Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Ağbaba lehine 34 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmederken, yargılamanın yenilenmesine ve davanın yeniden görülmesine de karar verdi.

