CHP'li Ağbaba'dan Demirtaş ve Kavala çıkışı! 'Bedelini Türkiye ödüyor'

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

Görüşmelerin öncesinde CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın fotoğraflarını göstererek açıklamalarda bulundu.

"Anayasa'nın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Türkiye'yi bağlıyor" diyen Ağbaba, "Birden fazla karar olmasına rağmen maalesef bu insanlar cezaevinde. Bedeli sadece bu insanlar ödemiyor Türkiye ödüyor. Avrupa Konseyi'nde maalesef Türkiye'ye ilgili ihlal prosedörü başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması gündeme geldi. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir adım atmıyor. Maalesef burada büyük bir hukuksuzluk var, bu hukuksuzluğun beledini de Türkiye ödüyor" dedi.

"TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ LİGE DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Bu durumun Türkiye'nin pasaport gücünü de etkilediğini vurgulayan Ağbaba, Türkiye'nin pasaport gücü endeksinde değer kaybettiğini, vize almakta dahi zorluk yaşandığını söyledi. Küresel Pasaport Gücü Endeksi verilerini paylaşan Ağbaba, "Türkiye'nin düştüğü duruma bakın, ligine bakın. Bir tarafta Moldova, Bosna Hersek, Arnavutluk diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler var. Maalesef Türkiye üçüncü lige düşmüş durumda. Türkiye ekonomik anlamda bu ülkelerden yukarıda olmasına rağmen siyasi anlamda pasaport anlamında bir gücü yok" açıklamasında bulundu.

Bir tweet gösteren Ağbaba, bir iş insanın kanser tedavisi için tüm işlemlerini halletmesine rağmen red yazısı aldığını belirtti. Bir milletvekili çocuğunun da vize red yazısı aldığını belirten Ağbaba, "Elimizde onlarca red dilekçesi var. Öğrenci okumaya, hasta tedavi olmaya gidemiyor. Milletvekilleri vize kuyruğunda bekliyor" dedi.

"PASAPORT BİR ÜLKENİN ŞEREFİDİR"

"Pasaport bir ülkenin namusudur, şerefidir" diyen Ağbaba, "Pasaport değer görmüyorsa Türkiye'yi yönetenlerin oturup düşünmesi lazım. Bu pasaportla dünyanın hiçbir yerine giremiyorsunuz, vize randevusu bile alamıyorsunuz. Türkiye maalesef bunların döneminde itibarsız bir ülkeye dönüşmüş durumda" diye konuştu.

"TRUMP SÖMÜRGE VALİSİ GİBİ BİR BÜYÜKELÇİ ATADI"

Ağbaba, "Trump adeta sömürge valisi gibi bir büyükelçi atadı. Türkiye'ye ayar veriyor, Orta Doğu haritası öneriyor. 'İsrail'le Türkiye yakın zamanda ticaret anlaşması yapacak' diyor. Bunlardan tıs çıkmıyor. Trump, Netanyahu'nun patronu ve dostu. Netenyahu Amerika'ya gittiği zaman damadın evinde kalıyor. Trump'ın oğlu da Erdoğan'a geliyor. Demek ki patron aynı. Ülkenin geldiği iki yüzlü bir politika var" ifadelerini kullandı.