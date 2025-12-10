Utanmadan sıkılmadan öğrencinin yemeğinden tasarruf ettiklerini itiraf ettiler

DEM Parti milletvekili Çiçek Otlu, Hacettepe Üniversitesi’nde yemekhaneler için getirilen rezervasyon uygulaması ile yemek ücretlerindeki artışı Meclis gündemine taşıdı.

Otlu’nun konuyla ilgili yönelttiği soru önergesine üniversite yönetimi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla yanıt verdi. Yemekhanelerde neden rezervasyon sistemine geçildiği sorusuna rektörlük, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında israfı önlemek amacıyla bu uygulama hayata geçirilmiştir” denildi.

"CEZA DEĞİL TEŞVİK" SAVUNMASI

Rezervasyon yapmayan öğrencilerin daha yüksek ücret ödemesinin gerekçesi sorulduğunda ise yönetim, “Rezervasyon yapmayan ya da yapamayan öğrencilerden normal yemek ücreti olan 50 TL tahsil edilmektedir. Rezervasyonlu öğrenciler ise indirimli olarak 40 TL ödemektedir. Burada ceza değil, teşvik söz konusudur” açıklaması yapıldı.

Ayrıca rezervasyon iptalinde ücret iadesi yapılmamasının nedeni de “Öğrenci rezervasyon yaptığı anda ön ödeme ile yemeğini satın almış sayılmaktadır. Üretim miktarı rezervasyon sayısına göre belirlendiğinden, kullanılmayan yemek israfa yol açmakta ve bu nedenle ücret iadesi yapılamamaktadır” sözleriyle açıklandı.

‘VATANDAŞLIK' GÖREVİYMİŞ

Cumhuriyet'in haberine göre; üniversite, önergeye verdiği yanıtta rezervasyon uygulamasına uyum sağlamayı “vatandaşlık görevi” olarak tanımladı. Rezervasyon sisteminin “gereksiz harcama ve israfı önlemek için” olduğu öne sürülen yanıtta “Bu nedenle planlanan hizmetten faydalanan paydaşların da bu planlamayı dikkate alarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasına katkıda bulunmaları vatandaşlık görevidir” denildi. Rezervasyonlar için bir hafta önceden haber verme zorunluluğuna getirilen eleştirilere karşı üniversitenin verdiği yanıtta, bu sürenin makul olduğu savunularak “Yemek iaşe malzemelerinin tedarik süreci ve yemek üretim aşamaları da dikkate alındığında bir haftalık rezervasyon süresi kabul edilebilir bir süredir” denildi.

Rektörlük, “Uygulamayı sonlandırmak için girişimleriniz olacak mıdır?” sorusuna da “Uygulama kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak, israfin ve gereksiz harcamanın önüne geçmek amacıyla başlatıldığı için uygulamanın sonlandırılması düşünülmemektedir” ifadelerini kullandı.

