Trump'tan Erdoğan yorumu! "Birini bırakmasını isterim hemen bırakır"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde politika merkezli haberler yapan Politico'dan Dasha Burns'a konuştu.

Donald Trump "NATO'da ittifakta olmaması gerektiğini düşündüğünüz ülkeler var mı?Örneğin İsveç" sorusuna yanıt verdi.

Trump, "NATO için zor olan birçok ülke var. Olmamaları gerekmiyor. Onların olmasının iyi olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra Türkiye örneği verdi.

Türkiye'nin durumunun bu konu için 'iyi bir örnek' olduğunu savundu. Trump, diğer dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile iletişim kurmaktan çekindiğini söyledi.

Trump, görüşmelere aracılık ettiğini ve Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ifade etti. Trump, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakması için telefon açtığını ve hemen bırakıldığını anlattı.

Trump şunları söyledi:

"Türkiye bir örnek. Erdoğan, o benim arkadaşım. Erdoğan'la ilgili bir sorunları olduğunda beni aramamı istiyorlar. Çünkü onunla konuşamıyorlar. O sert biri. Onu çok beğeniyorum. Aslında biliyor musunuz?

Bence o güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla baş etmekte zorlanıyorlar ve benim aramamı istiyorlar. Ben de onu arıyorum ve her zaman onunla hallediyorum.

"TELEFONLA ARARIM VE HEMEN SERBEST BIRAKIR"