Trump'tan Erdoğan yorumu! "Birini bırakmasını isterim hemen bırakır"

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan bahsetti. Erdoğan ile iyi anlaştığını belirten Trump, "Erdoğan'la her zaman çok iyi anlaşırım. ondan çok hoşlanıyorum. Mesela yıllar süren yargılamaları olacakken birini bırakmasını isterim hemen bırakır. Her zaman anlaşırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde politika merkezli haberler yapan Politico'dan Dasha Burns'a konuştu.

Donald Trump "NATO'da ittifakta olmaması gerektiğini düşündüğünüz ülkeler var mı?Örneğin İsveç" sorusuna yanıt verdi.

Trump, "NATO için zor olan birçok ülke var. Olmamaları gerekmiyor. Onların olmasının iyi olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra Türkiye örneği verdi.

Türkiye'nin durumunun bu konu için 'iyi bir örnek' olduğunu savundu. Trump, diğer dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile iletişim kurmaktan çekindiğini söyledi.

Trump, görüşmelere aracılık ettiğini ve Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ifade etti. Trump, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakması için telefon açtığını ve hemen bırakıldığını anlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı alenen itiraf etti: ‘Trump’ın sarı çizgisi İsrail’in yeni sınırı’İsrail Genelkurmay Başkanı alenen itiraf etti: ‘Trump’ın sarı çizgisi İsrail’in yeni sınırı’

Trump şunları söyledi:

  • "Türkiye bir örnek. Erdoğan, o benim arkadaşım. Erdoğan'la ilgili bir sorunları olduğunda beni aramamı istiyorlar. Çünkü onunla konuşamıyorlar. O sert biri. Onu çok beğeniyorum. Aslında biliyor musunuz?
  • Bence o güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla baş etmekte zorlanıyorlar ve benim aramamı istiyorlar. Ben de onu arıyorum ve her zaman onunla hallediyorum.

"TELEFONLA ARARIM VE HEMEN SERBEST BIRAKIR"

  • Biliyor musunuz? O ve ben hemen hallediyoruz. Bazı insanları serbest bıraktı. Erdoğan'la her zaman çok iyi anlaşırım. ondan çok hoşlanıyorum. Mesela yıllar süren yargılamaları olacakken birini bırakmasını isterim hemen bırakır. her zaman anlaşırız. O, siz biliyorsunuz, diğer liderlerden çok farklı. Ama onunla zorlanıyorlar ama biliyor musunuz zorlanmamaları gerekir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

