İsrail Genelkurmay Başkanı alenen itiraf etti: ‘Trump’ın sarı çizgisi İsrail’in yeni sınırı’

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail'in işgal ettiği mevcut pozisyonlarından çekilmeyeceğini belirtti.

Bu pozisyonlar, İsrail'e Gazze'nin yarısından fazlasını, çoğu tarım arazisini ve Mısır sınır geçişini kontrol etme imkanı veriyor.

SÖZDE BARIŞ PLANI DİKKATE ALINMADI

Bahsi geçen sarı çizgi ABD Başkanı Trump’ın sözde barış planı kapsamında İsrail’in çekileceği ilk sınır olarak belirlenmişti. Daha sonra İsrail’in buradan 2 kademe daha olmak üzere Gazze’den tamamen çekilmesi öngörülüyordu.

‘YENİ SINIR HATTI’

Zamir, Gazze'nin kuzeyinde İsrailli yedek askerlerle bir araya geldiği ziyaret sırasında, “Sarı çizgi, topluluklarımız için ileri savunma hattı ve operasyonel faaliyet hattı olarak hizmet eden yeni bir sınır hattıdır” dedi.

Zamir, ziyaret sırasında Filistin'in Beit Hanoun ve Jabaliya kasabalarının yıkıntılarını da gezdi.

‘BURADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Askeri sözcü tarafından sağlanan İngilizce konuşma metnine göre Zamir, “Gazze Şeridi'nin geniş bir bölümünü operasyonel olarak kontrol ediyoruz ve bu savunma hatlarında kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Filistinliler, İsrail saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle Gazze'nin bu doğu kesiminden zorla çıkarılmıştı. Hayatta kalan nüfusun neredeyse tamamı, 2 milyondan fazla insan, şu anda nüfusa oranla çok küçük olan dar bir kıyı kumulları bölgesine sıkışmış durumda.

İSRAİL BİR ATEŞKESİ DAHA BOZUYOR

Zamir'in Gazze'de asker bulundurma taahhüdü, “İsrail'in Gazze'yi işgal etmeyeceği veya ilhak etmeyeceği”ni belirten ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla çelişiyor.

Trump'ın 20 maddelik planı, İsrail ordusunu, sınırdaki küçük bir güvenlik çemberi dışında, “Gazze'den tamamen çekilene” kadar Filistin topraklarını uluslararası bir güvenlik gücüne “aşamalı olarak devretmeye” mecbur kılıyor.

YİNE HAMAS’A SUÇLAMA

İsrail hükümeti, Zamir'in açıklamasının resmi politikayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti. Bir yetkili, İsrail güçlerinin “ateşkes taslağına uygun olarak Gazze'ye konuşlandırıldığını” söyledi ve Hamas'ı ateşkes ihlaliyle suçladı.

Ateşkes anlaşması, İsrail güçlerinin ayrılmasını Hamas'ın silahsızlandırılmasına bağlıyor, ancak bunun gerçekleşmesi için bir mekanizma veya zaman çizelgesi belirlemiyor.

SÖZDE SARI ÇİZGİ İDDİASIYLA ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

İsrail ordusu, konumlarını güçlendirmek için “sarı hat” boyunca yeni beton karakollar inşa etti ve bu hattı “ölümcül” bir sınır ilan etti, ancak bu sınır her zaman açıkça işaretlenmemiş ve ateşkes yürürlükte olmasına rağmen. Askerler, bu sınırı geçtiğini iddia ettikleri Filistinlileri, küçük çocuklar da dahil olmak üzere, defalarca öldürdü.

Çizginin bazı bölümlerini işaretlemek için yerleştirilen beton direkler, İsrail'in Gazze'deki askeri işgalini genişletmek için de kullanıldı. Uydu görüntüleri, bazı işaretlerin ateşkes haritalarında kararlaştırılan sınırın yüzlerce metre ötesine yerleştirildiğini gösteriyor.