İsrail ateşkesi ihlal etti ve Lübnan'a girdi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İzze, Romin ve Erkin beldelerinin bulunduğu vadi ile Ciba beldesi, Zefta Vadisi ve Safi Dağı'nı hedef aldı. Saldırı sonucunda Ciba beldesindeki birkaç evin zarar gördüğü ifade edildi. Lübnan makamları, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İSRAİL YİNE AYNI BAHANEYE SIĞINDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait yapıların hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Güçlerine ait bir eğitim kampının, askeri yapıların ve bir fırlatma sahasının vurulduğu iddia edildi.

Ateşkesi binlerce kez ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırıları ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle düzenlediğini savundu ve tehlikelere karşı saldırıların sürdürülmesi tehdidinde bulundu.

ATEŞKES İHLALLERİ VE İŞGAL DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırıları başlatmış, Eylül 2024'te bu çatışmalar geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Taraflar arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti. İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır kontrolünde bulunan bazı bölgelerdeki askeri varlığını da sürdürüyor.

İSRAİL 1 YILDA 335 KİŞİYİ KATLETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede düzenlediği saldırılarda 335 kişi yaşamını yitirdi, 973 kişi de yaralandı. Önceki geniş çaplı savaş döneminde ise 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.