Soykırımcı İsrail'in Güvenlik Bakanı 'yağlı urgan' rozeti taktı!

Soykırımcı İsrail, Filistinlilere yönelik insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katıldı.

Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Komitesindeki oturuma partisinin milletvekilleriyle yakalarına taktıkları sarı bir yağlı urgan rozetiyle katıldıklarını duyurdu.

PARTİSİNİN İDAM 'ISRARININ' GÖSTERGESİYMİŞ

Yakasında rozetle fotoğrafını paylaşan Ben-Gvir, bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu savundu.

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarı, yasalaşması halinde idam cezası Filistinliyi öldüren İsrailliler için geçerli olmayacak.

YAHUDİ ÜSTÜNLÜKÇÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor.

Filistinlilere karşı şahin söylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, Filistinlilere aşırı şiddet uygularken ya da onları yargısız infazla öldürürken kameralara yakalanan İsrail asker ve polisine verdiği destekle de öne çıkıyor.

Siyasi kariyerini Filistinlilere karşı saldırılar düzenleyen aşırı sağcı Yahudilerin avukatlığını yaparak inşa eden Ben-Gvir, uzunca bir süredir Filistinlilere idam yasası getirilmesi için kampanya yürütüyor.

İsrail Meclisi, 11 Kasım'da yaptığı ön oylamada söz konusu tasarıyı kabul etmişti. Tasarının Mecliste yasalaşması için üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre İsrail yönetimi, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin birçoğu işkence, aç bırakma, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki işkence ve ihlaller çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine düzenlediği baskının ardından merkezdeki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı çekildi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezine kamyon ve forkliftlerle baskın düzenledi.

BM BAYRAĞINI İNDİRİP İSRAİL BAYRAĞI DİKTİLER

Baskının ardından UNRWA merkezindeki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldığı görüldü.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada baskına tepki gösterdi.

Lazzarini, İsrail polisi ve belediye yetkililerinin sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi yerleşkesine zorla girdiğini belirtti.

Baskında UNRWA merkezindeki mobilya, bilişim ekipmanları ve diğer eşyalara el konulduğunu ifade eden Lazzarini, BM bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağının asıldığını kaydetti.

Lazzarini baskına tepki gösterek, "Bu son eylem, İsrail'in BM Üye Devleti olarak BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma ve saygı gösterme yükümlülüğünün açıkça hiçe sayılması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

BM Komiseri, İsrail Meclisi'nden geçen UNRWA karşıtı yasa, merkeze yönelik kundaklama saldırıları ve nefret dolu gösteriler nedeniyle UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezde görevli personelin yerleşkeyi bu yılın başında boşaltmak zorunda kaldığını anımsattı.

UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki yerleşkesinin her türlü müdahaleye karşı muafiyetli bir BM tesisi statüsünde olduğunu buna rağmen baskının düzenlediğine dikkati çeken Lazzarini, "Hiçbir istisna olamaz. Buna izin vermek, uluslararası hukuk açısından yeni bir meydan okuma anlamına gelir ve BM'nin dünya çapında faaliyet gösterdiği her yerde tehlikeli bir emsal oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.