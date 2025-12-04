Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti

Yayınlanma:
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı.

İsrail askerleri teslim olan iki Filistinliyi vurduİsrail askerleri teslim olan iki Filistinliyi vurdu

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARI HEDEF ALINDI, 2'Sİ ÇOCUK 5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı.

Netanyahu, İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ORTADA ATEŞKES YOK!

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

