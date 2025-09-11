Okullarda 'bir öğün ücretsiz yemek' Meclis gündeminde

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında öğrenim gören tüm öğrencilere “bir öğün ücretsiz yemek” verilmesi için kanun teklifi sundu. Avşar, bu uygulamanın hem eğitimde fırsat eşitliği açısından hem de çocukların sağlıklı gelişimi için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Avşar teklifinin gerekçesinde, ülkedeki ekonomik tabloya ve toplumun yaşadığı yoksulluğa işaret ederek, "'Ücretsiz bir öğün yemek' desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlarından biridir" dedi.

Uluslararası literatürde gıda güvencesizliğinin; yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişememe durumu olarak tanımlandığını belirten Avşar, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, okul yıllarını çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir dönem olarak değerlendirmekte ve sağlıklı beslenmenin; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenemediği ve bunun başlıca nedeninin ekonomik faktörler olduğu bilinmektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi gibi faktörler birçok ailenin sağlıklı beslenmesini ve gıdaya erişimini olumsuz etkilemektedir."

Okullarda 'bir öğün ücretsiz yemek' uygulaması çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini; ancak, ülkemizde okul öncesi dönemde ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamaya yönelik etkili kamusal programların yetersiz kalındığını ve bu nedenle, çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programlarıyla karşılanması büyük önem taşıdığını belirten Avşar, bu anlamda kamusal politikaların çocuk sağlığına odaklanması gerektiğini ifade etti.

"OLMAZSA OLMAZLARDAN BİRİDİR"

Eğitimin Anayasa’yla güvence altına alınmış temel insan haklarından biri olduğuna değinen Avşar, adil ve erişilebilir olması gerektiği; ancak, ekonomik güçlükler yaşayan ailelerin çocuklarının, sıklıkla eğitimden mahrum kaldığını ve bunun da eğitimde ciddi bir adaletsizliğe ve hak ihlallerine yol açtığını belirtti. Avşar, "Bu çerçevede ‘ücretsiz bir öğün yemek’ desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlarından biridir" dedi.

Kanun teklifinin amacıyla ilgili de Avşar, "Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde eklemek suretiyle okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren Devlet okullarında Sağlık Bakanlığının öğrenciler için belirlediği besin gereksinimleri dikkate alınarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan öğrencilere yönelik okul, il veya bölge bazlı bazı kriterler belirlenerek ve bir sosyal destek mekanizması oluşturularak uygulamaya alınması Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil bir şekilde erişilmesinin sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kaydetti.

