Son Dakika |Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'sokak' yanıtı

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul Yönetimi’ne kayyum olarak atanması ile başlayan gerilim, 2 Eylül'den bu yana sürüyor.

Kayyum Tekin, il binasına geldiğinde ona yolu açan polis, seçilmiş milletvekillerine müdahale de etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelmesinden önce polisin ablukasını kaldırıldığı eski il binasına DEM Parti ziyarette bulundu.

Özel'in çalışma ofisi olarak CHP tarafından belirlenen binada DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP lideri ile görüştü. Üç lider de görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel, kayyum kararının hem hukuksuz hem de siyasi olduğunu vurguladı. Şöyle konuştu:

“Partisinden ihraç edilmiş bir kayyum, topluma karşı suç işlemiş 30 kişiyle birlikte buraya girebilsin diye arkadaşlarımız dışarıda bırakıldı. Babaevinin kapılarını kapadılar. Bugün Bahçeli ‘sokakları mı karıştıracaksınız’ diyor. Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmaktır. Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır.”

Özel, AKP ve MHP’ye doğrudan seslendi:

“Yarın iktidar değişmiş, partinize seçilmiş biri yerine kayyum atansın diye biri mahkemeye gidiyor. 9 kere reddediliyor, 10’uncu mahkeme biri atıyor. Ne yapacaksınız? Kapıya çiçek mi koyacaksınız? MHP’ye soruyorum: Devlet Bey’in yerine biri yollansa ‘yeni başbuğumuz kayyumdur’ mu diyeceksiniz?”

İl binasındaki polis müdahalesini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“Şu binanın içinde sıkılan biber gazı daha yeni yeni çıkıyor. Astımı olan, tansiyonu olan vardı. Herkes gördü. O andan itibaren Yargıtay’a başvurduk. Bina zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı, tapusu bizde. İl başkanlığı başka adrese taşındı. Burası artık genel merkez ofisi. Elbette burayı kayyuma vermeyeceğiz.”

Özel, adres değişikliğinin sisteme girilmediğini belirtti:

“İstanbul Valisi 3 günün sonunda artık diyemeyince Ankara’ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Burada hukuksuz bir işgale ve anayasal suça alet ediliyorlar.

Hepsi vatan evladı, hepsine saygımız sonsuz ama bu işgale alet edilemezler. Neyse ki bugün işgal fiilen sonlandı. Umuyoruz ki ilerleyen saatlerde bina resmen kayıt altına alınacak.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Genel merkezinize kayyum atanırsa ne yaparsınız?” sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Bunun dışında Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalarda bir paragraf Efendim Cumhuriyet Halk Partisi hayatı durduracak barışçıl eylemler. Ya sokağa karıştırmayacağız diyorum anlamıyorsunuz. Savaşmıyoruz diyoruz anlamıyorsunuz. Barışçıl eylemler. Diyor ki "Genel merkezinize kayyum atarsa ne yaparsınız?" Hayatı durdururuz dedim. Demokrasinin durduğu yerde hayat durmaz mı?

Bir ana muhalefet partisine il başkanlığına atandı da borsa yüzde 6 düştü. Ne kayyum atanması? Kim neden bahsediyor"

CHP lideri, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararın süreci netleştirdiğini söyledi:

“Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davayı esastan reddetti. Bu karar, tedbirin ortadan kalkması anlamına gelir. Artık kayyum kararı anlamsızdır.”

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sert tepki gösterdi:

“Tedbir kararı veren hâkim o kararı karara bağlamak yerine 26 Eylül’e duruşma koymuş. Genç yaşında aldığı bu talimatla siyasete bu kadar müdahale eden bir hâkim, bu sicil ile bu meslekte nereye varacağını görmüyor mu? Bu ayıptır, yazıktır, günahtır.”

Özgür Özel, Ali Yerlikaya’nın çelişkili tutumlarını şöyle eleştirdi:

“Makama saygılı davrandık, her kriz döneminde arayıp konuştu. Ama konu bize yapılan hukuksuzluklara gelince kapıyı duvar yapıyor. Bu mu devlet adamlığı? Bu mu yiğitlik?”

Özel, konuşmasını CHP’nin kararlılığına vurgu yaparak tamamladı:

“Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi iktidar umudu olmayan bir partiye dönüştüremezler. Cumhuriyet Halk Partisi konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek.

Milletvekillerinin önüne bariyer çekebilirsiniz ama bu partinin iktidara yürüyüşü engellenemez. Bundan sonra da İl Başkanımız Özgür Çelik’le birlikte görevimizi sürdüreceğiz.”

