Özel'in ofisinde açıkladılar! DEM Parti: Süreç bu uygulamalar ile tıkanıyor!

CHP'nin Sarıyer'deki binasında Özgür Özel'i ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve heyetini ziyaret ettik. Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu hukuksuzda, antidemokratik uygulamalara karşı aslında ortak bir irade göstermenin de ziyaretidir. Siz de izliyorsunuz. Çok tartışılır bir süreçteyiz. Halkın seçmiş olduğu iradeler yargı eliyle işlevsizleştirilmeye çalışılıyor. Geçmişte bizim de bizzat yaşamış olduğumuz kayyum uygulamaları bugün artık Türkiyelileşti. Biz demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin Türkiyelileşmesi mücadelesini verirken maalesef iktidar tarafından kayyum uygulamaları sadece siyasi partilerle sınırlı olmayan bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz halkın seçmiş olduğu iradelerin yerine kayyum atanmasına karşıyız. Bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte de bu hukuksuzlukları yaşayan bir parti olarak bu hukuksuzluklar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum.

Halk 5 yıllığına, 3 yıllığına seçmiş olduğu yöneticilerin kendilerini yönetmesini istiyor. Halk getirir, halk götürür. Yargı burada getirip götüren bir işlev görmemelidir. Bizler yıllardır demokrasi, adalet ve özgürlükler mücadelesi yürütüyoruz.

Bu uygulamalar tam da dediğimiz bu üç temel meseleye karşı aslında bir karşı duruştur. Parti olarak bunun karşısında duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Genel Başkan şahsında, İl başkanımız şahsında geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz değerleri savunan bir partiyiz. Değerleri savunmaya devam edeceğiz.

Seçilmiş iradeyle belediyelerle artık uğraşmaktan vazgeçmelidir. Ortadoğu'da işte görüyoruz. Demokrasinin olmadığı ülkeler resmen işte bir kaos ve kriz içerisinde yaşıyor. Bizler demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, adaletle aslında Ortadoğu'ya örnek bir model olabiliriz.

Bunun aslında koşulları da var. Bunlar gündemimiz olması gerekirken işte bu yapay gündemlerle aslında hem Türkiye'yi hem halkımızı hem Türkiye'nin gündemini yormaya çalışıyoruz. Seçme ve seçilme hakkına kesinlikle saygı gösterilmelidir. Olmazsa olmaz en önemli bence koşullardan birisi budur. Yine omuz omuza bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi düzlüğe, demokrasiye çıkarma mücadelesini devam ettireceğiz.

Bu topraklar hepimizindir. Bu topraklar üzerinde demokrasi olmasını istiyoruz. Adalet olmasını istiyoruz. Seçilmiş iradenin bu ülkeyi yönetmesini istiyoruz. Dışarıdan yargı eliyle bu iradeye müdahale edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Demokratik olmayan bir rejim belki bugün Cumhuriyet Halk Partisi için bir risk oluşturuyor ama yarın bu biçimde devam eden bir rejim AK Parti için de bir risk oluşturacaktır. Sonraki gün başka bir parti, başka seçilmişler için de bir risk oluşturacaktır. Bizler Dem Parti olarak demokratik bir rejimin inşasının mücadelesini veriyoruz.

"SÜREÇ TIKANMAYA ÇALIŞILIYOR"

86 milyon için risk olan bu yaklaşımların, bu anlayışların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bir süreç yürüyor. Bir taraftan barış süreci diyoruz ama antidemokratik uygulamalarla bu süreç tıkanmaya çalışılıyor. Demokrasi ve barış birbirinden ayrılmaz iki bütündür. Birisi diğersiz yürüyemez.

Dolayısıyla barışın tartışıldığı bir süreçte bu tür antidemokratik uygulamaların bir tıkaç rolü oynayacağını artık bu anlayıştan bu tıkaçları ortadan kaldırmaktan başka bir şansımız yoktur. Bu Cumhuriyeti demokratikleştirmek için omuz omuza başta marifet partileriyle olmak üzere yürüyeceğimizi birlikte mücadele edeceğimizi belirtiyor. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine, seçmenlerine, gönül verenlerine geçmiş olsun diyor.

Türkiye'de değerler için bedel ödeyen bir gelenekten geliyoruz. Siyasi iradenin gasp edilmesi yerine kayyum atanması da bir değerler karşısında bir hukuksuzluktur. Dolayısıyla değerleri savunan bir parti olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Sessiz kalmayacağız. Bir an önce iktidar bu tür uygulamalardan vazgeçmeli.