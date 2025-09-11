Kayyum Tekin İstanbul Valiliği'ne dilekçe yazdı! Davut Gül "Ben bilmem Ali Yerlikaya bilir" dedi

Gürsel Tekin'in kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından yüzlerce polis, CHP'nin Sarıyer'deki binasını bastı.

Polis, dokunulmazlığı olan milletvekillerine bile biber gazı sıkarak içeridekileri dışarı çıkardı.

Kayyum Gürsel Tekin de yüzlerce polisin açtığı yoldan ilerleyip binaya girdi. Tekin, yaralanan ve polis müdahalesine maruz kalan CHP’lileri görmezden geldi.

CHP de dikkat çeken bir hamle yaparak Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı’nı, Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binaya taşıdı. Sarıyer'deki bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlendi. CHP, bina değişikliğini Yargıtay’a bildirerek resmiyet kazandırdı.

Polis, günlerdir Özel’in ofisinin bulunduğu binada nöbet tutuyor. Kayyum Tekin de ekibiyle birlikte her gün binaya geliyor.

Polisin müdahalesinde gözünden yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi.

Tanal, taşınma bildiriminin valiliğe yapıldığını ancak bilerek bekletildiğini belirterek, açık bir yetki aşımı yaşandığını söyledi. Tanal, “Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur.” dedi.

CHP, bina değişikliğiyle ilgili bildirimi İstanbul Valiliği’ne 8 Eylül’de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin imzasıyla iletti.

KAYYUMLAR YAZI YAZDI DAVUT GÜL TOPU YERLİKAYA'YA ATTI

Kayyum Gürsel Tekin’in de karşı hamle yaparak valiliğe yazı gönderdiği öğrenildi.

Kayyum Tekin, diğer kayyumlar Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte 9 Eylül’de valiliğe yazı yazarak Sarıyer’deki binanın hâlen CHP İstanbul İl Başkanlığı olduğunu savundu ve taşınma haberlerinin asılsız olduğunu iddia etti.

CHP ve kayyumun yazılarının ardından İstanbul Valisi Davut Gül, topu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya attı.

"TEREDDÜT" YARATMIŞ!

Gül, CHP’nin bildirimi ile kayyumun bilgi yazısının ‘tereddüt’ yarattığını belirterek, konunun İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini istedi.

Gül şunları sarf etti: