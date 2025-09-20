Üst düzey emniyetçiden büyük tartışma yaratacak mektup!

Nefes'ten Aytunç Erkin, köşesinde kriz yaratan son emniyet kararnamesi ile ilgili ismini vermeden bir emniyetçinin mektubunu paylaştı. Mektup şöyle:

"Polis memuru, bekçi, astsubay, uzman çavuş ya da öğretmen… Kamuya girmek isteyen binlerce aday, güvenlik tahkikatı ve mülakatta en küçük ayrıntıya kadar didik didik ediliyor. Birinci derece yakını ihraç edilmişse, ByLock bağlantısı varsa, sonuç çoğu zaman net: Eleniyor. Peki ya üst kademeler? Daire başkanları, il müdürleri, başkanlar, genel müdür yardımcıları aynı süzgeçten geçiriliyor mu? Yoksa bu titizlik sadece alt kademedeki adaylar için mi geçerli? Eğer öyleyse… Liyakat ve güvenlik hassasiyeti neden yukarıya çıkıldıkça esniyor? Bu yaklaşım, ileride telafisi mümkün olmayan bir güvenlik zafiyeti doğurmaz mı? Ülke, ikinci bir 15 Temmuz’a zemin hazırlayacak yeni bir kaosun eşiğine mi sürükleniyor? Sorular çoğalıyor, ama kamuoyunun beklediği tek şey net cevaplar." Erkin: Yazıma üst düzey bir emniyetçinin mektubuyla başladım. İsmi bende saklı. Çok dolu ve soruları var. Bu sorulara yanıt da almak istiyor! Alabilir mi? Göreceğiz! Bildiğim; son emniyet kararnamesiyle birlikte “sorunların” gün yüzüne çıktığı.

MHP'ye yakın yedi emniyet müdürünün görev yerleri değiştirilmişti. Erkin de emniyet kararnamesinde yaşanan krizi hatırlattı. Aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de elini öpen eski Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de vardı. Bahçeli'nin "Yeni paralel yapının izleri" ifadeleri ile emniyetteki değişikliklere tepki gösterdiği ifade edilmişti.

Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan Erkin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumdaki FETÖ yapılanmasına karşı hazırladığı 382 sayfalık raporu hatırlattı. Bu rapora göre FETÖ'cülerin üyelerine nasıl takiyye yapılacağını nasıl başka bir dünya görüşüne bürünüp saklanacağını birbirine anlattıkları ifade edildi.

Erkin, emniyetin FETÖ'cüler aralarında tespit edilen ve 'renklendirme' dedikleri uygulamayı da şöyle yorumladığıını aktardı:

“ … Şeklinde… Nakşi, Kadri, Halveti, Nur cemaatleri, Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu cemaati vb. diğer dini cemaatlere mensup gibi görünme konusunda talimat verildiği tespit edilmiştir.”

SÜLEYMAN KARADENİZ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Son atamalarda kardeşinin FETÖ'den ihraç olduğunun öğrenilmesinin ardından görevden alınan emniyet amirini hatırlatan Erkin, Süleyman Karadeniz'e ulaştığını açıkladı. Erkin, Karadeniz'e başta merkeze çekileceği iddiası ve tenzili rütbe ile Muğla'ya gittiği söylentisini sordu. Karadeniz Erkin'e yanıt vermedi.

"BAŞKA BİR AKRABASI DA GÖREVDE Mİ?"

Erkin, Karadeniz'in çevresi ile konuştuğunu ve gelecek haftanın 'hareketli' geçecek dediklerini iddia etti. Erkin, şunları yazdı:

