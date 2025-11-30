Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği çalıştayda yaptığı konuşmada, AKP iktidarına Öcalan ve ekenomi üzerinden eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin emekli edilmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Gelin erken genel seçim yapalım. Türk milleti sizin Öcalan'la yaptığınız pazarlıklara evet diyecek mi demeyecek mi genciyle, çalışanıyla, emeklisiyle; sizi sandıkta oylasın" dedi.

"BU BİR EKONOMİK KRİZ DEĞİL, BU BÜYÜK BİR EKONOMİK BUHRANDIR"

Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı'nda "Ekonomik buhran artık kriz değil. Kriz üç ay olur, altı ay olur, bir sene olur, 1,5 sene olur. Ama 8 seneden bu yana eğer Türk milletinin yüzde 80'inden fazlasının milli gelirden almış olduğu pay azalıyor ise yani sokak lisanıyla, siyasetin gerçek lisanıyla, yüzde 80'den fazlası fakirleşiyor ise bu bir ekonomik kriz değil, bu büyük bir ekonomik buhrandır" diyen Özdağ şöyle konuştu:

"Ve bu buhran insanlarımızı fakirleştirirken; sadece sabit gelirlileri, sadece dar gelirlileri değil, Türk sanayicisini de bir yıkıma, çöküşe sürüklemekte, Türk çiftçisini de borçlu ve üretimden kopma noktasına doğru götürmekte ve toplumun bütün kesimlerinde küçük, yandaş bir azınlık, bir rantiye dışında adeta tüketmektedir."

Ülkede vergi adaletsizliği olduğunu belirten Özdağ, "Kur korumalı mevduattan istifade edecek kadar paranız varsa, paranıza vergisiz yeni servetler ekleyebilirsiniz. Ama asgari ücretli bir çalışan iseniz, bebeğinize mama alırken, KDV'yi ve ÖTV'yi vermek zorundasınız. Bu adaletsizliktir. Bu sürdürülebilir ve katlanabilir bir durum değildir. Bütün sektörlerimiz, ekonominin bütün sektörlerinin bir felaketi yaşıyor. Tarım sektörü, girdi maliyetleri, tamamen ithal neredeyse; katlanılabilir, taşınabilir değil. Bakın, gübreyi, ilacı, tohumu, her şeyi ithal ediyor. Samanı ithal ediyor samanı. Ve şimdi bir süreden beri çobanları ithal ediyor" şeklinde konuştu.

"KÜÇÜK BİR GRUP HARİÇ PARA KAZANAN YOK"

"Küçük bir grup hariç para kazanan yok" ifadelerini kullanan Özdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçinin ürününe değeri olan parayı vermektense yurt dışından ithal eden; Çin'den ceviz getiren, buğdayı Rusya'dan, Ukrayna'dan almayı tercih eden, et için Brezilya'ya, Macaristan'a, Paraguay'a başvuran ve ABD ziyareti öncesinde ABD çiftçilerine büyük bir iyilik yaparak gümrükleri kaldırıp Amerika'ya giden Recep Tayyip Erdoğan... Çiftçi borç batağı içerisinde, pazarcı da borç batağı içerisinde, halci de borç batağı içerisinde. Küçük bir grup hariç para kazanan yok."

"ZENGİNLİKLERİ TÜRK MİLLETİNİN LEHİNE PAYLAŞTIRACAĞIZ"

"Antalya'da şimdiye kadar hiç Türk turist grubu yaşlı, emekli görmedik. Çünkü emekliler köşedeki kahveye gidip günde üç çay içmeye zorlanıyorlar. Anadolu'da bir kahvede bir çay 10 lira, üç çay ise 30 lira. 30 ile çarpın 900 lira. Maaşını 16 ile 17'de birini nasıl versin, mümkün mü?" diyen Özdağ, ekonomi ile ilgili vaatlerini ise şöyle sıraladı:

Bunun için yola çıkarken vereceğimiz söz size, bütün emeklilere; zenginlikleri Türk milletinin lehine paylaştıracağız.

Türk çalışanının, Türk işçisinin, Türk emekçisinin, Türk sanayicisinin, Türk esnafının lehine paylaştıracağız.

Emeklilerin özlük haklarını iyileştireceğiz.

2008 değişikliğine kadar aylık bağlama oranı yüzde 70'ti, 2008'de bu yüzde 30'a indirildi. Derhal yüzde 70'e çıkartacağız.

İlk yapılacak iş bu. Yine refah katkı payı kaldırıldı. Eskisi gibi yüzde 100 olarak vereceğiz.

Ve emeklilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarını güvence altına alacak düzenlemeler gerçekleştireceğiz.

ZAFER PARTİSİ'NDEN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Konuşmasını iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece yönelik eleşitirleriyle tamamlayan Özdağ, erken seçim talebinde bulunarak şu sözleri sarf etti: