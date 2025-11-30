AKP'li ismin gösterişi tepki çekti! Ayağındaki 80 bin liralık botla yalın ayaklı çocuklara yardıma gitti!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Adana'da AKP'li İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme'nin katıldığı bir sosyal yardım etkinliğine ayağında çorap bile olmayan ihtiyaç sahibi çocukları lüks bir botla ile ziyaret etmesi tepkilere yol açtı.

AKP'Lİ İSİMDEN 80 BİN LİRALIK BOTLA ÇORAPSIZ ÇOCUKLARA ZİYARET

AKP Adana İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme’nin Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi çocuklarla yapılan ziyaret, yardım amacı taşımaktan çok, “halktan kopan iktidar temsilcilerinin yeni vitrini” olarak değerlendirildi.

Kepme’nin, Sosyal Politikalar birimi adına katıldığı etkinlikte çocukların bir kısmının çıplak ayakla ya da yıpranmış terliklerle dolaştığı görülürken, kendisinin ayağındaki yaklaşık 80 bin TL değerindeki lüks ayakkabı dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü, yardım adı altında düzenlenen etkinliği, toplumun ağır ekonomik gerçekleri üzerinden yapılmış bir gösteriye dönüştürdü.

1,555 Euro (Güncel kurla 76.315,98 Türk Lirası)

Emeklilerin geçim isyanı: 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım

"HALKLA ALAY ETMEKTİR"

Ekonomik baskının en derin şekilde hissedildiği bir dönemde, bir siyasetçinin lüks yaşamını bu kadar görünür şekilde sergilemesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Gerçek yoksulluğun ortasında sergilenen bu şatafat, halkla alay etmektir” yorumlarında bulundu.

Kepme’nin, yoksullukla boğuşan çocuklarla fotoğraf verirken böyle bir ayakkabı tercih etmesi; yıllardır dile getirilen “halktan kopukluk”, “gösteriş merakı” ve “sosyal yardımın siyasi dekor olarak kullanılması” eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.