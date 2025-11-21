Ümit Özdağ: CHP yönetimini tebrik ediyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşecek heyete katılmama kararı veren CHP'yi tebrik etti. "Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum" diyen Özdağ, CHP'ye komisyondan çekilme çağrısında da bulundu.

CHP'ye TBMM kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekilme çağrısı da yapan Özdağ, "Şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak" ifadesini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CHP'YE BİR TEBRİK BİR ÖNERİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu ifadelere yer verdi:

  • "PKK terör örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan bir süre önce yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Öcalan komisyonunun İmralı'ya kendisini ziyarete gelmesi gerektiğini söylemiş ve gelmemesi durumunda ortalığın cehenneme döneceği tehdidini savurmuştu.
  • Kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak eğer komisyon gitmeme karar alırsa kendisinin üç arkadaşını olarak İmralı'ya Abdullah Öcalan'ı ziyarete gideceğini açıkladı.
  • Bunun üzerine komisyonun toplandığını ve gitmek için karar aldığını görüyoruz. Ancak sevindirici bir gelişme olarak kayda geçirelim ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda olarak yanlış bir adım atmış olmasına rağmen İmralı'ya Abdullah Öcalan denilen teröristi ziyarete gitmeyeceğini duyurdu.
  • Bundan dolayı başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum. Ancak şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak. Bu komisyonu, terk ederek Öcalan komisyonunun yanından Türk milletinin yanına gelmek. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

