Ümit Özdağ: CHP yönetimini tebrik ediyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşecek heyete üye vermeme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum" dedi.

CHP'ye TBMM kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekilme çağrısı da yapan Özdağ, "Şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak" ifadesini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CHP'YE BİR TEBRİK BİR ÖNERİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu ifadelere yer verdi: