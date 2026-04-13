Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!

CHP, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına ilişkin 81 il başkanının imzasını taşıyan ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemde parti yöneticileri ve belediye başkanlarına yönelik yürütülen yargı süreçlerine ilişkin eleştiriler yer aldı.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından seçilmiş isimlere yönelik gözaltı ve tutuklama süreçlerinin arttığını belirterek, bu durumun demokratik süreçleri zedelediğini savundu. Açıklamada, yargı süreçlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığı iddia edildi.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve hazırlanan iddianameyi de eleştirerek, sürecin adil yürütülmediğini savunuldu.

Açıklamada ayrıca İzmir’de kamuoyunda “Kooperatif Davası” olarak bilinen süreç ile ilgili soruşturmaların uzun süredir devam ettiği, buna rağmen yeni dosyaların açıldığı ifade edildi. Bu kapsamda İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da tutuklanmasına atıfta bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz; seçilmişlerin, siyasi aktörlerin ve parti yöneticilerinin yargı eliyle hedef alındığı, sandığın ortadan kaldırılmak istendiği ve demokrasi arayan tüm seslerin yok sayıldığı bir karanlıktan geçmektedir. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra meşruiyetini kaybettiğini gören siyasi iktidar, o günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini ve belediye başkanlarını doğrudan hedef almıştır. Seçilmiş başkanları şafak operasyonlarıyla derdest edenler; 15.5 milyon yurttaşın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklamış, yalancı tanıklarla ve zorla alınan ifadelerle bir iddianame yaratmıştır. Bu iddianameyi yazanların bakan olarak ödüllendirildiği bu düzende, partimiz üzerinden kamuoyunda kriminal bir süreç inşa edilmeye çalışılmaktadır.

İzmir’de “Kooperatif Davası” olarak bilinen süreçte üç yılı aşkın süredir, defalarca yapılan incelemeler, soruşturmalar ve açılan davalar boşa çıkmıştır. O davaların içi boş olduğu anlaşılınca aynı olay hakkında başka soruşturmalar açılmıştır. Süreç içinde davalara bakan hâkimleri defalarca değiştirmişlerdir. Aynı olayla ilgili yedek dosyalar açılıp yedek tutuklamalar yapılmıştır. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un tutuklanması da tıpkı İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun tutuklanması gibi, bu hukuksuzluk silsilesinin ve yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasının en son ve en çarpıcı örneklerinden biridir. Dosyanın somut delillerden uzaklığı ve kooperatif bünyesinde son derece sınırlı sürelerle görev almış kişilerin dahi tutuklanması, dosyanın ciddiyetten ne denli uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu soruşturmanın yürütülme biçimi başlı başına hukuka aykırıdır. İl Başkanımızın Ankara’da gözaltına alınıp İzmir’e götürülmesi, günlerce gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilmesi hukukla açıklanamaz. Sabit ikamet sahibi, kamuoyunca tanınan bir siyasetçi olmasına rağmen Ümit Başkanımız için verilen tutuklama kararı, açık bir düşman hukuku göstergesidir. “Kuyumcu hassasiyeti” diyerek çıktıkları yolda herkesi baştan suçlu ilan ettikleri, en temel insan haklarını çiğneyerek bir yargısız infaz rejimi kurdukları ortadadır. Masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılama esası, konu Cumhuriyet Halk Partisi ve yöneticileri olunca rafa kaldırılmakta, yok sayılmaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz ki; yargı yetkisinin siyasi amaçlarla kullanılmasına, partimizin kurumsal yapısının ve yöneticilerinin hedef alınmasına, halkın iradesinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yargı sopasıyla siyaset dizayn etmeye çalışan anlayış, ne partimizi sindirebilir ne de halkın iradesini teslim alabilir. Ne yaparsanız yapın; Cumhuriyet Halk Partisi kriminal oyunlarla diz çökecek, halkın gerçek gündemini konuşmaktan vazgeçecek bir parti değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi; ölümü göze almaktan korkmayan, hakkında verilen idam fermanını cebinde taşıyan, 41 kez suikast girişimine maruz kalan ve yine de halk için mücadele etmekten vazgeçmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Köklerini Kuvâ-yi Milliye'den alan, bu ülkenin kurucu gücüdür. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi; "Cumhuriyet Halk Partisi çınardır. Çınar yanarsa orman yanar." Bu örgüt, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü baskıya karşı dimdik duracak; demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, kadroları ve milyonlarca yurttaş bu hukuksuzluğun dimdik karşısındadır."