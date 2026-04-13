CHP'nin Ümit Erkol yürüyüşüne polis müdahalesi: Bayılanlar oldu

CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen protestoya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanı Murat Emir ile Emek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi üyeleri katıldı.

CHP İL SEKRETERİ IŞIK: “HUKUKİ GEREKÇE YOK”

Evrensel'in haberine göre burada konuşan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, “Bu tutuklamanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını biliyoruz. İl başkanımızın sabahın köründe apar topar gözaltına alınmasından ve dört gün bekletildikten sonra tutuklanmasından rahatsızız” dedi.

Işık ayrıca, “CHP, ABD ve İsrail’in bölgedeki operasyonlarına karşı direniş hattını oluşturan en önemli güçlerden biridir” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: “BİLİRKİŞİ RAPORLARI ALLAH’IN KANUNU DEĞİLDİR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soruşturma süreçlerindeki çifte standardı eleştirerek şunları söyledi:

“Türkiye’de bir Sayıştay kurumu var, İçişleri Bakanlığı’na bağlı teftiş kurulları var. Bunlar gelirler, incelerler; varsa bir kabahat bunu savcılığa intikal ettirirler. Bunun tamamı ortadan kalktı. Soruşturmalar devam ediyor, insanlar tutuklanıyor ve eğer tahliye edilme durumu varsa hemen ilave bir iki suç daha eklenip tekrar ikinci defa tutuklanıyor. Böyle bir hukuk uygulaması görülmüş değildir.”

Yavaş, “Bir bilirkişi raporu var; bilirkişi raporları Allah’ın kanunu falan değildir, değişir, itiraz edilir. Yanlış varsa yeni bilirkişi raporları ortaya çıkar. Ama siz, var olan bir bilirkişi raporunda aleyhine bir husus var diye jandarmayı İzmir’den Ankara’ya kadar getiriyorsunuz. Doğru dürüst savunma imkânı dahi vermeden tutukluyorsunuz. Böyle çifte standart olmaz” diye devam etti.

ENSAR AYTEKİN: “19 MART AKP DARBESİNİN GÜNÜDÜR”

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “Gördüler ki; Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Baktılar ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’deki bu birinciliğini kalıcılaştırdı. İşte korku bu nedenle bacayı sardı. 19 Mart, bu ülkede bir darbenin günüdür; bir yargı darbesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin darbesinin gününün adıdır 19 Mart” dedi.

Aytekin, “Biz bu ülkede yargıdan azar olalım demiyoruz, mahkum tutulmayalım demiyoruz. Bu ülkede 86 milyon herkes, gerektiğinde gidecek yargıya hesabını verecek; yargı da bağımsız kararını verecek ve bizler de bu ülkede adalet var diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ VATANDAŞLAR FENALAŞTI

Açıklamaların ardından Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen kitleye polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı vatandaşlar bayıldı, arbede yaşandı. Grup, Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

DENİZ BOZKURT: “İŞTE TÜRKİYE’DE ADALETİN FOTOĞRAFI”

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Deniz Bozkurt, yaşananları şöyle anlattı:

“Adalet Bakanlığı’na, il başkanımızın haksız ve hukuksuz tutukluluk sürecine karşı bir kara çelenk bırakmak istedik. Ancak lütfen basın mensupları çekin gözlerimizi, çekin üstümüzü başımızı; gaz yedik, arbede oldu, itildik kakıldık. Bir basın açıklaması, bir çelenk bırakmaktan bakın nerelere geldik. İşte Türkiye’de adaletin fotoğrafı budur arkadaşlar. Kabul etmiyoruz bunu."