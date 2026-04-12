Özgür Özel'den Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özel, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz." dediği paylaşımında, "İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

"ÜMİT ERKOL, CHP ANKARA İL BAŞKANI OLMASAYDI, TUTUKLANMAYACAKTI"

Sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, Ümit Erkol'un yıllar önce İzmir’de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığını ve imza yetkisinin dahi olmadığını belirterek, "Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Özel, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz.

Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir’de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı.

İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı.

Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!"

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ. üzerinden, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında; kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları yer aldı.

Bu doğrultusunda suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.

10 kişiden, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Diğer 1 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi, bugün sabah saatlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu isimlerin tamamını, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlikteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tutuklanmaları talep edilen Erkol dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

