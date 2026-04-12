Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına sosyal medya X hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında tutukluluğun istisna olduğunu ve esas olanın tutuksuz yargılama olduğunu belirten Yavaş, "Ama bugün görüyoruz ki, istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi." dedi.

Son Dakika | CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

"YARGININ BASKI ARACINA DÖNÜŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bu kararın, hukuk güvenliği ve adalet duygusuna zarar verdiğini kaydeden Mansur Yavaş, "Ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: