Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavaş, "Bu karar, yalnızca bir kişiye değil; hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına sosyal medya X hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında tutukluluğun istisna olduğunu ve esas olanın tutuksuz yargılama olduğunu belirten Yavaş, "Ama bugün görüyoruz ki, istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi." dedi.

Son Dakika | CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandıSon Dakika | CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

"YARGININ BASKI ARACINA DÖNÜŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bu kararın, hukuk güvenliği ve adalet duygusuna zarar verdiğini kaydeden Mansur Yavaş, "Ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un tutuklandığı haberini aldık.

İl Başkanımız adresi belli görevi ortada, kamuoyunun gözü önünde bir isim…

Kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen tutuklama kararı veriliyorsa, burada hukuktan söz edilemez.

Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır:

Tutukluluk istisnadır, esas olan tutuksuz yargılamadır.

Ama bugün görüyoruz ki, istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi.

Bu karar, yalnızca bir kişiye değil; hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır.

Kimse 'yargılama olmasın' demiyor. Ama ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz.

Bugün verilen bu kararlar, yarın bu ülkenin karşısına daha büyük bir adalet sorunu olarak çıkacaktır."

ekran-goruntusu-2026-04-12-192304.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Siyaset
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!