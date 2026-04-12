Son Dakika | CHP'den Ümit Erkol hamlesi! Özgür Özel'den tüm il başkanlarına çağrı

Son Dakika | CHP'den Ümit Erkol hamlesi! Özgür Özel'den tüm il başkanlarına çağrı
Son dakika haberi...CHP Lideri Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının üzerine, tüm il başkanlarına salı günü Ankara'da toplanma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından, tüm il başkanlarını, 14 Nisan Salı günü, Ankara'ya çağırdı.

Özgür Özel'den Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepkiÖzgür Özel'den Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki

CHP'ye yönelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan yargı süreci, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı.

Ancak bu süreç, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla da bitmedi. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere, Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Bursa gibi illerin başsavcılıkları da CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başlattı ve CHP'nin seçilmiş belediye başkanlarını tutukladı.

Son olarak bugün ise CHP'nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bunu üzerine tüm il başkanlarına çağrıda bulunarak, salı günü Ankara'da toplanmalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ. üzerinden, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında; kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları yer aldı. Bu doğrultusunda o dönem İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.

10 kişiden, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Diğer 1 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi, bugün sabah saatlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu isimlerin tamamını, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlikteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tutuklanmaları talep edilen Erkol dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

