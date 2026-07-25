Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyaları yeniden incelemede! Akın Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan özel büroda Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç cinayetlerine ilişkin dosyaların da yeniden ele alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, zamanaşımına uğramayan yaklaşık 680 faili meçhul dosyasının incelendiğini açıkladı. Gürlek, bugüne kadar 28 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Cinayetler Bürosunun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 680 dosyanın tek tek incelendiğini belirten Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de yeniden ele alındığını açıkladı.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarındaki son gelişmeleri de anlattı.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ İZİ

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“​Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonuyla cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var.

Yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli Valisinin eşi, koruyucular, bir kısım işte hastane kayıtlarını silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum. Soruşturma devam ediyor."

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını önemsediklerini söyleyen Gürlek, büro kurulduktan sonra 28 dosyanın çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Gürlek, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Faili meçhul suçlarla mücadeleyi ben şahsen çok önemsiyorum. Şu ana kadar ben göreve geldikten sonra bu büro kurulduktan sonra 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bu çok önemli ve bunlar, bakın Rasim Bey, 20-25 yıl önce işlenmiş olan cinayetler. Bu çok önemli. Yani devlet mutlaka hesabını sorar. Yani o zaman ortaya çıkmamıştır ama daha sonradan mutlaka bunu yapanları ortaya çıkarmak devletin en büyük görevidir.

Bizim buradaki asıl mesajımız da asıl yani bu büroyu kurma amacımız da suçlarla ve suçluyla mücadele konusunda kararlılığımızı ortaya koymak. Burada biz arkadaşlarımız faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı ele aldık. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Oradaki başsavcı arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz.

Yani vatandaş nezdinde de çok olumlu bir hava oluştu. Yani özellikle 15-20 yıl önce işlenmiş bir cinayetin elbette ortaya çıkarılması, failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.

Büro çalışıyor. Yani burada önemli soruşturmaları, dosyaları da aldık. Tabii burada zamanaşımı olayı var. Zamanaşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında. Kısa sürede de az önce söyledim 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

Burada tabii büroda olan önemli dosyalar da var; Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. İnşallah bunlar da çözümlenir."

DOKU SORUŞTURMASI

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş'ın ABD'de tutuklandığını ve Türkiye'ye iadesi için yürütülen yargılamanın olumlu ilerlediğini söyledi.

Gürlek, şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle Umut Altaş var, bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık, biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Onun cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum, burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük, orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç.

Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Yani burada Gülistan Doku hayatının baharında gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşleri."

ROJİN'İN TELEFONU

Rojin Kabaiş soruşturmasında cep telefonu incelemesi ile daraltılmış baz çalışmalarının önemine işaret eden Gürlek, yakın zamanda yeni gelişmeler yaşanabileceğini belirtti:

"Savcılarımız kararlı bir şekilde çalışıyor. Yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Cep telefonunun açılması ve daraltılmış baz çalışmasından olumlu şeyler çıkacağını düşünüyorum"

ALO ADALET KURULUYOR

Gürlek, vatandaşların devam eden davaları hakkında bilgi alabilmesi amacıyla hazırlanan "Alo Adalet" projesinin de kısa süre içinde kullanıma açılacağını duyurdu.

Test aşamasındaki sistem aracılığıyla vatandaşlar, davalarının hangi aşamada olduğunu, sürecin neden uzadığını ve ne zaman sonuçlanmasının beklendiğini öğrenebilecek. Gürlek, sistem sayesinde vatandaşların "Karşılarında bir muhatap bulabilecekler" dedi.