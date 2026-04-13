İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İZBETON soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ifadesi ortaya çıktı.

Erkol mahkemede yaptığı ifadede, hiçbir resmi evraka imza atmadığını ve sahtecilik yapmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"GAZİEMİR KOOPERATİFİNE AİT HİÇBİR İHALE YA DA RESMİ EVRAKA İMZA ATMADIM"

Soruşturmaya konu olan Gaziemir ilçesindeki S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi'nde 2022 yılında yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Erkol, "Üye olduktan sonra kooperatiften elde ettiğim tek gelir 10 bin TL olan huzur hakkıdır. Başka hiçbir şekilde kooperatifle iş yapan bir yerden para almam ya da vermem gibi bir durum olmamıştır. Kooperatif yönetim kurulu olduğum halde kendi adıma imza sirküleri çıkarmadım ve Gaziemir kooperatifine ait hiçbir ihale ya da resmi evraka imza atmadım" diyerek şunları söyledi:

"Bir tane dahi imzam söz konusu değildir. Hiçbir evrakta imza atmamış birisinin resmi belgede sahtecilik yapması mümkün değildir. Kooperatif hissemi sattığımda da banka üzerinden işlem gerçekleştirilmiş ve gerekli açıklamalar yazılarak bu işlemin banka üzerinden gerçekleştiğini belirten MASAK raporunda da şüpheli hareket olmadığı bellidir."

"VİLLALAR BEDELSİZ OLARAK VERİLMEMİŞTİR"

Şikayetçi kooperatif avukatının projede villa olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Erkol, "Projede hiçbir değişiklik olmadığı ve sadece isim değişikliği olduğu açıktır. Sunulan fotoğraflarla da projede değişiklik olmadığı görülmektedir. Villaların olduğu ilk günden beri bellidir, bu villalar bedelsiz olarak verilmemiştir ve diğer konutlar gibi bir ödeme planı neticesinde satın aldım. Kapıdan geçen herhangi birisi benim aldığım villayı da ödeme planı neticesinde almaktadır. Kendime özel tahsis etmem gibi bir durum söz konusu değildir. Kooperatif ile ilgili hiçbir kişiyle aramda ticari ilişki olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"1 TL DAHİ PARA EKSİKLİĞİNDEN BAHSEDİLMEDİ"

Kooperatifin tüm gelirlerinin banka aracılığıyla sağlandığını ve elden para alınmadığını kaydeden Erkol son olarak şu ifadeleri kullandı: