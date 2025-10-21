Türkiye'nin kaderini değiştirecek nadir element tekifi! İşte o metin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ABD’ye verileceği iddia edilen nadir toprak elementleri için Eskişehir’de miting düzenleyeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, bu elementleri “kendi siyasi geleceği için ABD Başkanı Trump’a vermekle” suçlayan Özel, söylediklerinin aksini iddia eden AKP’ye de “kanun teklifi” sunarak hodri meydan dedi.

CHP’nin hazırladığı ve Özgür Özel’in grup toplantısında canlı yayında ilk imzayı attığı teklif, nadir elementlerin üretimi, satışı ve işletilmesinin tamamen devlet kontrolüne alınmasını öngörüyor.

İŞTE O TEKLİF

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, “Nadir Toprak Elementleri (NTE), modern sanayi, savunma, enerji ve yüksek teknoloji üretiminin temel girdileri arasında yer alan stratejik madenlerdir. Türkiye, başta Eskişehir-Beylikova sahası olmak üzere dünya ölçeğinde önemli düzeyde nadir toprak elementleri rezervine sahip olmasına rağmen, bugüne kadar söz konusu kritik madenlerin kıtma değerini üretim dahil yalnızca pilot tesis düzeyinde kalmış, endüstriyel üretim aşamasına geçilememiştir” denildi.

Teklifte, bu elementlerin devlet eliyle işletilmesi ve hammadde hâlinde yurtdışına satışının yasaklanması öngörülüyor. CHP, bu düzenlemenin Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda yerli sanayiye ve teknoloji üretimine katkı sağlayacağını, “katma değeri yüksek üretim teşvik edecek ve millî güvenliği önceleyen bir yapıya kavuşturacağını” belirtti.

Mevcut iktidarın “madenleri fahiş fiyatlarla yurtdışına satarak günübirlik çıkarı tercih ettiği” vurgulanan gerekçede, üretim sürecinin devlet eliyle yapılmasının çevre ve sağlık etkilerinin denetlenmesini de mümkün kılacağı ifade edildi.

Özel'den A Haber'e nadir elementler yanıtı

Teklifte, Nadir Toprak Elementlerinin “21. yüzyılın stratejik silahı” olarak tanımlandığı, Eskişehir Beylikova’da kurulu işletme tesislerinin öneminin arttığı belirtildi. CHP, bu madenlerin hammadde olarak ihraç edilmesinin “ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini” vurguladı.

Teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Bu kanun teklifiyle amaçlanan; Nadir Toprak Elementlerinin ihracatının, ancak yurt içinde işlenmişse yapılabilmesi ve Nadir Toprak Elementlerinin ülke yararına kullanılması yönünde stratejik kaynak-talimatları ve yararın kullanılmasını güvence altına almaktır. Böylece Türkiye, bu kaynaklardan sanayi, teknoloji, üretim, kalkınma, bağımsız sanayi ve güçlü bir sanayi kazanacaktır.”

Kanun teklifinin maddeleri

1. madde: 3213 sayılı Maden Kanunu’na “Nadir Toprak Elementleri Grubu” ekleniyor. Bu grupta lantan, seryum, neodimyum, itriyum gibi elementler yer alıyor.

2. madde: Nadir Toprak Elementlerinin aranması ve işletilmesinin yalnızca devlet eliyle yapılacağı; hammadde olarak yurtdışına satışının yasaklandığı belirtiliyor.

3. madde: Mevcut ruhsatların iptal edilmesi, yeni başvuruların reddedilmesi hükme bağlanıyor.

4-5. maddeler: Yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düzenleniyor.

“Nadir Toprak Elementlerinin Ülke Yararına Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı metin, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.