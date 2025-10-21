Özel'den A Haber'e nadir elementler yanıtı

CHP Lideri Özel, Grup Toplantısı'nın ardından AKP medyasından A Haber'in “Mutlak butlan davasından ne bekliyorsunuz?” sorusuna “Nadir elementle” yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda, ABD’ye verileceği iddia edilen nadir toprak elementleri için Eskişehir'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı, kendi siyasi geleceği için bu elementleri ABD Başkanı Trump’a vermekle suçladı.

Nadir element bilmecesinde Özel'den Erdoğan'a hodri meydan! "Var mısın yok musun" deyip imzayı attıNadir element bilmecesinde Özel'den Erdoğan'a hodri meydan! "Var mısın yok musun" deyip imzayı attı

Özel, söylediklerinin aksini iddia eden AKP’ye de “kanun teklifi” sunarak hodri meydan dedi. CHP'nin hazırladığı kanun teklifi yasalaşırsa, söz konusu nadir elementlerin üretimi, tüketimi, satışı, işlenmesi ve her türlü faaliyeti Türkiye devletine mahsus olacak.

Özel, konuşmasının ardından grup salonundan ayrılırken, AKP iktidarı yanlısı A Haber “24 Ekim'deki kurultay davasından ne bekliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Özel de “A Haber, nadir toprak elementlerini niye sormuyorsun?” yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
