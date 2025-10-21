CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Özel, AKP iktidarını nadir toprak elementlerini ABD’ye vermekle suçladı. “Kendi siyasi geleceğin için bu ülkenin geleceğini Trump’a etmene izin vermeyeceğim” diyen Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı Meclis’te açık oylamaya çağırdı.

İktidarın meşruiyetini yitirdiğini savunan Özel, “Son seçimleri kaybeden, yenemediği rakiplerini hapse atan, seçimden korkan bu iktidar meşruiyetini kaybetti. Ve maalesef meşruiyeti ABD'de Başkan Trump'ın Oval Ofisi'nde aramaya gitti” dedi.

Son Dakika | Özgür Özel Erdoğan'ı Meclis'e çağırdı! "Savunmaya gel bekliyorum"

Özel, Erdoğan’ın ABD gezisi sırasında Trump’ın oğlu Junior Trump ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği açıklamasının AKP tarafından doğrulandığını anımsattı:

“İsmi gizlenerek bir iş adamı denilerek Junior Trump’la görüştün. Ona 300 Boeing sözü verdin. Pahalı doğalgaz alma sözü verdin. Nadir toprak elementlerini pazarlık konusu ettin.”

Bu görüşmeyi Trump’ın tweet’inin de doğruladığını belirten Özel, ardından gelen gelişmeleri şöyle özetledi:

Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a! "Yazıklar olsun ya kanıtla ya çek git"

“İlk önce Boeing’ler doğrulandı. Sonra Amerikan mallarından vergiyi kaldırdılar. Çin mallarına ilave vergi koydular. Eskişehir’deki nadir toprak elementlerini pazarlık konusu yaptılar.”

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ MUCİZE"

CHP Lideri Özel, nadir toprak elementlerinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu konuda dünyada ilk 5’te olduğunu söyledi:

“Bir mucize var. O mucize nadir toprak elementlerinde. Kilolarca demire bir nanogram karıştırıp dünyanın en kuvvetli mıknatısını elde ediyorlar.”

Bu elementlerin işlenmeden hammadde olarak Trump’a verilmesine karşı olduklarını belirten Özel, Erdoğan’a seslendi:

Özel'den Bahçeli'ye 'plaka' tepkisi! "KKTC bağımsız bir Türk devletidir"

“Kendi siyasi geleceğin için bu ülkenin geleceğini Trump’la trampa etmene izin vermeyeceğim.”

NADİR ELEMENTLER İÇİN İLK İMZAYI ATTI

CHP Grubu olarak Meclis’e kanun teklifi sunduklarını açıklayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kanun teklifinin ikinci maddesinde diyoruz ki: ‘Nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satışı yasaktır. Aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır.’ Aha da canlı yayında ilk imzayı atıyorum.”

"VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ?"

Teklifi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a verdiğini söyleyen Özel, bütün milletvekillerinden imza isteyerek AKP ve MHP’ye çağrıda bulundu:

“Bugün Meclis’te söz alacak bütün arkadaşlarımız kürsüden sorun: Nadir toprak elementlerinin satışını yasaklayan kanun teklifimize var mısınız yok musunuz?”

Özel, bu kaynakların Türkiye’nin geleceği için kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin çıkışı, çağı yakalayışı buradadır. Hiçbir çocuğun yatağa aç gitmemesi, okulda botunun su almaması, vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye diyorsak; teminatı burada.”

"TOPRAĞIN ALTINDAN KÖSTEBEK ÇIKSA SAKLAN EVLADIM DERİM"

Özel, Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile gizli görümesinde dört başlığın üçünün doğruladığını belirterek nadir elementler konusunda şöyle konuştu:

"Onları milli imkanlarla yapmak ya da yapacak kapasiteye erişmek için dünyayla özel işbirlikleri yapılırsa çok çıkarımızı koruyarak yapmak ama o teknolojiyi buraya kazandırmak. Hiçbir şey beceremiyorsan üstüne oturup torunlara bırakmak. Ne zaman bu noktaya geleceğiz öyle yapmak lazım. Yoksa sen bir çuval karışık toprak içinde element yollarsın. İçinden bir zerresiyle sana bilmem kaç tane cep telefonu satıyorlar. Buradaki oran 1'e 1000 olarak hesaplanıyor. Verdin mi bir alıyorsun, 999'unu Trump'a veriyorsun. Bunu yapma dedik

önceki dört bilginin üçü kesinleşti. Boeing, pahalı yakıt, Amerikan mallarına vergi indirimi ve bunu onlara taahhüt ettiğin. Sen böyle dedin. Trump ne dedi? Trump son bir ayda son 3 haftada başka hiçbir liderle bu konuyu görüşmedi. Bakın Trump ne diyor dün? Daha dün bir yılda o kadar çok nadir toprak elementine sahip olacağız ki bunlarla ne yapacağımızı biz bile şaşıracağız. Böyle anlaşmalar yaptım diyor.

Şimdi ya çıkarmaya karşı çıkıyor. ÇED raporuna bizimkiler itiraz etmiş. Oradan sen buna karşı. Vallahi iktidarda sen olduktan sonra toprak altından bu şartlarda köstebek çıksa ona bile saklan evladım derim. Saklan evladım derim. Varıp da bunu varıp da bunu Trump'a vermek Varıp da bunu Trump'a vermek yerine geleceği beklerim. Ve buradan Erdoğan'a önce şunu söyleyeyim. Kendi siyasi geleceğin için bu ülkenin geleceğini Trump'la trampa etmene izin vermeyeceğim"

ESKİŞEHİR'DE NADİR ELEMENTLER MİTİNGİ

Özgür Özel, konuşmasının sonunda yeni bir miting düzenleyeceklerini duyurdu: