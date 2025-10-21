Nadir element bilmecesinde Özel'den Erdoğan'a hodri meydan! "Var mısın yok musun" deyip imzayı attı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Özel, AKP iktidarını nadir toprak elementlerini ABD’ye vermekle suçladı. “Kendi siyasi geleceğin için bu ülkenin geleceğini Trump’a etmene izin vermeyeceğim” diyen Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı Meclis’te açık oylamaya çağırdı.
İktidarın meşruiyetini yitirdiğini savunan Özel, “Son seçimleri kaybeden, yenemediği rakiplerini hapse atan, seçimden korkan bu iktidar meşruiyetini kaybetti. Ve maalesef meşruiyeti ABD'de Başkan Trump'ın Oval Ofisi'nde aramaya gitti” dedi.
Özel, Erdoğan’ın ABD gezisi sırasında Trump’ın oğlu Junior Trump ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği açıklamasının AKP tarafından doğrulandığını anımsattı:
- “İsmi gizlenerek bir iş adamı denilerek Junior Trump’la görüştün. Ona 300 Boeing sözü verdin. Pahalı doğalgaz alma sözü verdin. Nadir toprak elementlerini pazarlık konusu ettin.”
Bu görüşmeyi Trump’ın tweet’inin de doğruladığını belirten Özel, ardından gelen gelişmeleri şöyle özetledi:
- “İlk önce Boeing’ler doğrulandı. Sonra Amerikan mallarından vergiyi kaldırdılar. Çin mallarına ilave vergi koydular. Eskişehir’deki nadir toprak elementlerini pazarlık konusu yaptılar.”
"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ MUCİZE"
CHP Lideri Özel, nadir toprak elementlerinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu konuda dünyada ilk 5’te olduğunu söyledi:
- “Bir mucize var. O mucize nadir toprak elementlerinde. Kilolarca demire bir nanogram karıştırıp dünyanın en kuvvetli mıknatısını elde ediyorlar.”
Bu elementlerin işlenmeden hammadde olarak Trump’a verilmesine karşı olduklarını belirten Özel, Erdoğan’a seslendi:
- “Kendi siyasi geleceğin için bu ülkenin geleceğini Trump’la trampa etmene izin vermeyeceğim.”
NADİR ELEMENTLER İÇİN İLK İMZAYI ATTI
CHP Grubu olarak Meclis’e kanun teklifi sunduklarını açıklayan Özel, şu ifadeleri kullandı:
- “Kanun teklifinin ikinci maddesinde diyoruz ki: ‘Nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satışı yasaktır. Aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır.’ Aha da canlı yayında ilk imzayı atıyorum.”
"VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ?"
Teklifi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a verdiğini söyleyen Özel, bütün milletvekillerinden imza isteyerek AKP ve MHP’ye çağrıda bulundu:
- “Bugün Meclis’te söz alacak bütün arkadaşlarımız kürsüden sorun: Nadir toprak elementlerinin satışını yasaklayan kanun teklifimize var mısınız yok musunuz?”
Özel, bu kaynakların Türkiye’nin geleceği için kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
- “Türkiye’nin çıkışı, çağı yakalayışı buradadır. Hiçbir çocuğun yatağa aç gitmemesi, okulda botunun su almaması, vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye diyorsak; teminatı burada.”
ESKİŞEHİR'DE NADİR ELEMENTLER MİTİNGİ
Özgür Özel, konuşmasının sonunda yeni bir miting düzenleyeceklerini duyurdu:
- “Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki pazar günü saat 17.00’de Nadir Toprak Elementleri eylemi ve mitingiyle Eskişehir’deyiz. Bütün Türkiye’yi bekliyoruz.”