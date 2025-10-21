Son Dakika | Özgür Özel Erdoğan'ı Meclis'e çağırdı! "Savunmaya gel bekliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda 2026 yılı bütçesini sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasına küresel ilkelerle başlayan Özel, “Hukuksuzluk ve otokrasinin olduğu yerde de yoksulluğun geldiği insanlığın ortak kazanımı. Hangi kıtaya giderseniz gidin, nereye bakarsanız bakın” dedi.

Özel, otokratik yönetimlerin yoksulluğu getirdiğini belirtti:

“O ülke eninde sonunda baş aşağı gidiyor. Nerede adalet var, nerede demokrasi var? O ülkeler zenginleşiyor.”

2026 bütçesini “taşınamayacak” ölçüde açıkla başlatıldığını söyleyen Özel, rakamları şöyle paylaştı:

“Bütçe geliri 16,2 trilyon, gideri 18,9 trilyon. Bütçe açığı 2,7 trilyon. Faiz giderlerinin yüzde 40 artacağı, 2,7 trilyon olacağı öngörülüyor.”

Özel, dolaylı vergilerin hâkimiyetini ve çiftçiye ayrılan yetersiz desteği de hedef aldı:

“Dolaylı vergi yüzde 63. Zengin fakir ayırmayan, dünyanın en vicdansız vergisi. Gelir vergisi yüzde 25. Toplamda 88. Kurumlar vergisi yüzde 11. Vergilerin yüzde 88’ini gariban vatandaş ödüyor, parayı kazanan yüzde 11.

Kanun diyor ki çiftçiye milli gelirin yüzde 1’i verilir. 772 milyar vermesi gereken devlet sadece 168 milyar ayırmış. Beşte biri.”

"ÜÇ MAAŞ TAYYİP BEY'E GİDİYOR"

CHP Lideri Özel, en büyük vergi yükünün sabit gelirlilere yüklendiğini vurguladı:

“Gelir vergisinin artış oranı yüzde 66. Kurumlar vergisinin artış oranı yok. Yüzde 1,5 düşmesi öngörülüyor. Ücretlilerin 12 aylık maaşlarının ortalama üç tanesi vergiye gidiyor. Üç maaş Tayyip Bey’e gidiyor, dokuz maaş kalıyor.

2026’da 40 haramiler için 768 milyar liralık vergi muafiyeti koymuşlar. Çiftçiye 772 milyar vermesi gerekirken 168 milyar ayırmışlar.”

Çiftçilerin üretimden koparıldığını, tarımın ithalata bağlı hale geldiğini belirten Özel, bu politikaların sonuçlarını şöyle açıkladı:

“Ortalama çiftçi yaşı 58’e çıktı. Üç genç çiftçiden ikisi ‘asgari ücretle iş bulursam ekmem, dikmem’ diyor. Türkiye’de gıda enflasyonuyla dünyada birinciyiz.”

"BÜTÇE 40 HARAMİLERE YAZILMIŞ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçeye “istikrar ve refah bütçesi” demesini eleştiren Özel şöyle konuştu:

“Kimin için istikrar bütçesi? 40 haramiler için. Kimin için refah bütçesi? Bir grup zengin için.”

ERDOĞAN'A MECLİS'E GEL ÇAĞRISI

CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a doğrudan seslendi:

"Şimdi buradan bir çağrıda bulunmak isterim.

Biz bir gün bu grup meclise girmeyince panikleyen Erdoğan'a söylüyorum. Panikleyen Erdoğan'a. Seni meclise çağırıyorum.

Ben de orada olacağım. Grubum da orada olacak. Bütçeler yürütmenindir ve geleneğimize göre bu son rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra mümkün ama yardımcısı da sunar demiş gelmiyor. Hani biz meclise gelmeyince bunu meclise saygısızlık dedin ya.

Seni bütçeni savunmaya meclise bekliyorum. Öyle tek başına gelip davet edilip kendi kendine konuşup çıkın çıkıp gittiğin gün değil. Geleceksin bütçeni savunacaksın. Muhalefeti dinleyeceksin. O Demirellerin, Ecevitlerin, Erbakanların, İnönülerin gösterdiği cesaretini gösterip bu bütçe için milletin vekilinin gözünün içine bakacaksın.

"CESARETİN VARSA MECLİS'E GEL"

Hadi bakalım Erdoğan. Hodri meydan. O gün bütçenin sunulduğu gün Cumhuriyet Halk Partisi millete saygısından mecliste diyordun ya. Millete saygı göstermediler gelmemişle r. Varsa saygın varsa cesaretin gel meclise savun bütçeni.

Dinle beni. Millet görsün kim yanında kim karşısında. O eski bütçelerin o liderlerin gelip başbakanların bütçeyi savunduğu ana muhalefetin, diğer muhalefetin eleştirdiği o demokrasi günlerine şu kadarcık olsun şu kadarcık olsun cesaretin varsa gel dönelim. O zaman gelirsen bütçeni anlatırsan, savunursan eleştirilere cevap verebilirsen eleştirilere katlanırsan o zaman sen demokratlar arasında belki bir kez daha adın geçebilir. Yoksa sarayında oturan bir otokratın bu meclise söyleyecek tek kelimesi yoktur."

